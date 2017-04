Váy hoa năm nay "hot" thì ai cũng đã biết, nhưng phải mặc thế nào mới là đúng điệu nhất?

Váy họa tiết hoa từ trước đến nay vẫn luôn là một item truyền thống không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang mỗi khi hè về. Năm nay, váy hoa cũng được biến tấu với đủ những cách điệu mới lạ, sáng tạo. Thế nhưng, bạn đã nắm rõ đâu sẽ là xu hướng váy hoa hot nhất, đúng chuẩn nhất, đáng sắm nhất cho mùa hè năm nay chưa?

Xu hướng váy hoa năm nay tập trung vào kiểu họa tiết nào?

Hè 2017 này, đúng là sự lên ngôi của các loại váy hoa với chất liệu bay bổng, nhẹ nhàng. Thiết kế váy thiên về phom dáng suông rộng, thoải mái với những họa tiết in hoa nhí nhỏ xinh, điệu đà. Hoa văn cỡ nhỏ được phối trên nền vải mang màu sắc cổ điển như vàng nghệ, vàng mù tạt, xanh navy, xanh rêu, nâu nhạt… tạo nên ấn tượng dịu dàng, nền nã và cũng không quá kén màu da để các nàng có thể tha hồ kết hợp trong nhiều loại phong cách và các sự kiện khác nhau.

Đâu là kiểu dáng đáng sắm nhất của mùa váy hoa năm nay?

Ngoài phom dáng suông rộng, thoải mái, váy hoa năm nay phổ biến nhất với dáng váy dài bay bổng có chiều dài ngang bắp chân. Phần chân váy không còn may suông trơn điệu đà mà thiên về cách may ráp 2 mảnh vào nhau để tạo ấn tượng bồng bềnh, xòe nhẹ như những dáng váy đuôi cá; đôi khi chân váy có thể may kiểu bất đối xứng lạ mắt để tạo điểm nhấn trẻ trung cho trang phục.

* Váy liền

Váy hoa liền có thể ở dáng dài tay cổ điển hoặc dáng váy hai dây hiện đại nhưng tựu chung lại đều được may trên nền vải mềm mại, bay bổng. Với những mẫu váy liền này, mẫu hoa văn nhí sẽ thường mang lại cảm giác trẻ trung, thanh lịch; còn nếu lựa chọn mẫu váy hoa văn cỡ trung sẽ rất phù hợp cho những cô nàng hướng đến hình tượng cổ điển, trang nhã.

* Chân váy

Ngoài những mẫu váy liền midi, chân váy cũng là một item rất đáng sắm trong mùa hè này. Chân váy hoa năm nay không có nhiều thay đổi, thường sử dụng chất vải voan may 2 lớp, hoặc những chất liệu vải nhẹ nhàng may thành dáng đuôi cá nữ tính. Mẫu chân váy này vốn đã khá nổi bật, bắt mắt, nên các nàng nên mix&match cùng những item đơn sắc để set đồ không bị quá "lung linh", rối mắt.

Váy hoa năm nay mặc sao cho đúng xu hướng nhất?

Sau khi đã nắm vững những chiếc váy hoa nổi bật nhất của mùa hè này, các nàng cừng đừng quên bỏ qua những lưu ý nhỏ dưới đây để nắm được cách mix đồ chuẩn xu hướng nhất.

* Mix cùng áo trơn màu

Công thức mặc váy hoa 2 dây + áo phông tuy không mới nhưng mùa hè năm nay vẫn là cách mix đồ đơn giản mà năng động nhất cho cô nàng mê váy hoa. Cách kết hợp này vừa đúng xu hướng lại vừa "dễ tính" để các có thể diện trong nhiều trường hợp khác nhau.

* Mix cùng áo sơmi

Các nàng vừa muốn làm "mềm hóa" chiếc sơ mi công sở thông thường, mà lại bắt kịp những xu hướng mới nhất, thì không còn gì hợp hơn việc kết hợp váy hoa 2 dây hoặc chân váy hoa mặc cùng với áo sơmi. Tuy nhiên bạn nên lưu ý khéo léo lựa chọn mẫu áo mang màu trung tính để có thể dễ diện với nhiều mẫu váy hoa đa dạng.

* Mix cùng quần skinny jeans

Dù không quá thông dụng, nhưng cách mặc áo hoa cùng quần skinnny bên trong là cách mặc được rất nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Nếu bạn muốn thử thêm một chút táo bạo, độc đáo vào set đồ của mình thì đừng bỏ qua cách kết hợp độc đáo này nhé.

* Mix cùng áo blazer

Với những cô nàng còn e ngại váy hoa là hơi quá "lồng lộn" khi diện đến công sở thường ngày vậy thì cách mix áo blazer cùng váy hoa sẽ là sự lựa chọn "làm mới" phong cách hoàn hảo nhất cho các nàng. Một chút điệu đà với váy hoa bay bổng, hòa cùng nét đơn giản, trang nhã của blazer sẽ tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, nền nã và vẫn vô cùng điệu đà, nữ tính.

Theo Trí thức trẻ