Ước mơ về làn da không tỳ vết khó trở thành hiện thực nếu bạn cứ mắc 4 sai lầm sau

Ngoài những vấn đề như: mụn, da xỉn màu, nếp nhăn… thì lỗ chân lông to cũng là "kẻ ngáng đường" khiến làn da của bạn khó đạt đến độ mịn màng, không tỳ vết mà mình hằng ao ước.

Và dù có một sự thật, lỗ chân lông không thể thu nhỏ lại được do yếu tố di truyền nhưng về phần nhìn, bạn hoàn toàn có thể chăm sóc để làn da trông như thể không có lỗ chân lông. Tuy nhiên, nếu mắc phải 4 sai lầm sau đây thì e rằng, viễn cảnh tươi đẹp ấy rất khó để đạt được.

1. Bạn không dưỡng ẩm cho làn da

Làn da trông sẽ mịn màng, lỗ chân lông như thể "tàng hình" nếu được cấp ẩm đầy đủ. Và ngược lại, làn da khô, kém căng mọng sẽ tạo cơ hội để lỗ chân lông trên da bạn hiện hữu rõ hơn. Chưa hết, khi thiếu độ ẩm cần thiết, làn da sẽ theo phản xạ tự nhiên mà tiết thêm nhiều dầu thừa và đây lại chính là nguyên nhân khiến lỗ chân lông mở to hơn theo thời gian. Vì vậy, nếu mong ước sở hữu làn da mịn mượt như nhung thì nhiệm vụ mà bạn không thể bỏ qua chính là thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ mỗi ngày, vào 2 buổi sáng - tối.

2. Bạn dùng các sản phẩm skincare có công thức gây bít tắc lỗ chân lông

Bác sĩ da liễu Karen Hammerman tại New York khuyên bạn nên "tránh những sản phẩm chứa các thành phần "nặng" như: petrolatum và dầu khoáng, cả hai đều dễ gây kích ứng lỗ chân lông và khiến chúng mở to hơn". Và giải pháp tốt nhất được bác sĩ da liễu đưa ra chính là luôn trung thành với những sản phẩm trang điểm và chăm sóc da có công thức non-comedogenic, nghĩa là không gây bít tắc lỗ chân lông; như vậy, làn da không những được chăm sóc tốt, tránh được tình trạng lỗ chân lông to mà còn ngăn mụn sinh sôi nảy nở trên da bạn.

3. Bạn làm sạch da không kỹ và quên tẩy da chết đều đặn

Để bụi bẩn, da chết, cặn trang điểm hay kem chống nắng tích tụ thì sau một thời gian, lỗ chân lông của bạn sẽ càng lộ rõ hơn và bên cạnh đó, làn da sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như: mụn, xỉn màu, thậm chí là về lâu dài sẽ gây lão hóa sớm. Và theo như bác sĩ Karen Hammerman "chìa khóa giúp lỗ chân lông trông nhỏ hơn chính là giữ cho chúng thật sạch sẽ", điều này có nghĩa là bạn phải cực chú trọng đến việc làm sạch da mỗi ngày với 2 bước: tẩy trang và rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ; bên cạnh đó, tẩy da chết với tần suất 2 – 3 lần mỗi tuần cũng giúp ích được rất nhiều cho công cuộc giấu tiệt đi lỗ chân lông trên da bạn.

4. Bạn vẫn lơ là chuyện thoa kem chống nắng

"Tia cực tím sẽ làm suy giảm collagen và elastin, trong khi đây lại là 2 nhân tố quan trọng giúp giữ cho lỗ chân lông ở kích cỡ nhỏ nhất có thể", theo bác sĩ da liễu Rachel Nazarian tại New York. Và đây cũng chính là lý do, nếu bạn không chịu thoa kem chống nắng trong một thời gian dài, lỗ chân lông to sẽ hiện hữu rõ rệt hơn trên gương mặt, khiến làn da trở nên kém mịn đẹp. Vậy nên, dù buổi sáng có bận rộn đến cỡ nào, bạn cũng đừng quên thoa kem chống nắng với chỉ số tối thiểu là SPF 30 để trước hết là giúp ngăn tình trạng lỗ chân lông mở to, sâu xa hơn là duy trì làn da trẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Nguồn: Allure, The Klog

Theo Helino