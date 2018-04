Trong loạt kiểu váy kẻ đang hot dịp đầu hè 2018, váy sơ mi vẫn là món đồ dễ mặc và luôn đẹp

Có thể mùa đông bạn sẽ thấy ít items kẻ, nhưng sang đến đầu hè thì họa tiết kẻ lại trở nên hot hơn cả. Hoạ tiết kẻ sọc, kẻ ngang, kẻ ô vuông hay kẻ chéo luôn tạo sự cuốn hút đặc biệt bởi vẻ cổ điển, dịu dàng. Hè 2018, bên cạnh những chiếc váy hoa nhẹ nhàng bay bổng, còn có 1 thiết kế váy khác cũng vừa dễ mặc lại còn phù hợp nhiều hoàn cảnh, đó chính là chiếc váy liền họa tiết kẻ. Cùng xem những kiểu váy kẻ nào lên ngôi nhé.

Váy sơ mi kẻ

Khỏi phải nói về khả năng biến hoá tài tình của váy sơ mi, muốn thoải mái có thể mặc suông hoặc nếu muốn tạo điểm nhấn vòng eo, bạn có thể sử dụng thắt lưng bản nhỏ hoặc dây thắt đai cùng màu với váy. Xu hướng váy sơmi kẻ năm nay thường thiên về dáng rộng (oversized với kiểu dài qua gối, bên cạnh đó cũng có nhiều kiểu dáng mới như kiểu tay bồng bo gấu hay kiểu váy sơmi buộc vạt lạ mắt.

Về họa tiết kẻ, năm nay thường thiên về xu hướng váy sơ mi kẻ sọc hay kẻ ô vuông bản to. Kiểu váy này vừa phù hợp với các nàng công sở lại vừa phù hợp cho bạn đi chơi dạo phố cuối tuần.

Váy ôm eo

Ấn tượng bởi sự chỉn chu, gọn gàng và thanh lịch, họa tiết kẻ lại nhìn khá trendy với những thiết kế váy liền đứng phom dáng một chút. Hầu hết những kiểu váy liền ôm eo đều sử dụng họa tiết kẻ ô vuông từ to đến nhỏ. Phần cổ được may khá đơn giản (vuông hoặc tròn), nhưng phần eo lại được may rõ với kiểu nhấn buộc nơ sau hoặc xoắn vải ở đằng trước để tạo điểm nhấn. Với những kiểu váy liền kẻ nhìn khá lên phom như thế này sẽ phù hợp với các nàng công sở.

Một số kiểu khác như: váy yếm/hai dây, váy thun, váy cổ vest...

Không chỉ gói gọn ở 2 kiểu dáng trên, váy liền kẻ còn có một số kiểu khác như kiểu váy hai dây mà bạn có thể mix layer cùng áo phông rất đẹp, hay kiểu váy kẻ chất liệu thun co giãn sẽ thích hợp để diện đi dạo phố cuối tuần, hoặc kiểu váy kẻ với phần cổ được lấy cảm hứng từ cổ áo vest sẽ giúp bạn trở nên ấn tượng hơn.

Theo Helino