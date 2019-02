Trọn bộ 7 bí kíp giúp các nàng có được làn da sáng hồng mềm mọng, muốn chạm tay mãi không thôi

1. Đừng bỏ quên làn da quá 60 giây sau khi rửa mặt

"Thiếu độ ẩm, làn da sẽ chẳng thể đạt đến độ khỏe khoắn, thậm chí còn bị tổn thương; và với tình trạng này, thật khó để bạn mơ về một làn da căng mọng, có độ đàn hồi lý tưởng", theo chuyên gia thẩm mỹ, làm đẹp Renée Rouleau tại Los Angeles. "Vì vậy, ngay sau khi rửa mặt và thấm qua bằng khăn lông sạch, chúng ta chỉ có 60 giây trước khi độ ẩm trong da bị bốc hơi. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thường ngay lập tức thoa toner để cung cấp nước cho những tế bào da đang "khát khô" và để tránh làn da cảm thấy căng rát, khó chịu sau khi rửa mặt".

2. Dùng sản phẩm chứa những thành phần có khả năng đánh thức làn da, kích thích lưu thông máu

Khi hoạt động lưu thông máu dưới da trở nên trơn tru hơn, gương mặt cũng sẽ vì thế trở nên sáng hồng, căng tràn sức sống. Và theo chuyên gia Renée Rouleau: "Khi bạn lớn tuổi hơn, khả năng lưu thông máu theo đó cũng suy giảm và những thành phần chăm sóc da như: vitamin B12, niacinamide, nhân sâm hay chiết xuất bạc hà... sẽ giúp khích thích hoạt động lưu thông máu dưới da, mang lại vẻ ngoài tươi sáng, hồng hào cho làn da của bạn".

3. Nuôi dưỡng lớp màng ẩm trên da bạn thêm khỏe khoắn

Nếu làn da của bạn phải đối mặt với tình trạng khô căng và bong tróc thì theo chuyên gia Rouleau: "Điều này có nghĩa lớp màng bảo vệ da đã bị tổn thương". Vậy nên, chuyên gia nhấn mạnh rằng: "Điểm mấu chốt để có được làn da đẹp, tươi sáng chính là bạn phải bắt đầu cải thiện lớp màng bảo vệ da đầu tiên. Hãy tìm kiếm những sản phẩm được thiết kế để phục hồi, nuôi dưỡng lớp màng bảo vệ da; và hãy "cứu" lấy làn da luôn khô tróc, mẩn đỏ và nhạy cảm của bạn bằng những thành phần có khả năng làm dịu, cấp ẩm". Bật mí là các nàng có thể để mắt tới những sản phẩm chứa thành phần như: rau má, ceramide, squalene… chúng sẽ giúp lớp màng bảo vệ da thêm khỏe khoắn, có như vậy, da mới trắng hồng và căng mọng được.

4. Tẩy da chết đều đặn nhưng đúng mực

"Tẩy da chết chính là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để làm sáng da", theo chuyên gia Rouleau. Bởi sự tích tụ của tế bào chết sẽ khiến da xỉn màu, mệt mỏi, thiếu sức sống. Tuy nhiên, các nàng cần phải chắc chắn rằng mình tẩy da chết với tần suất vừa phải, khoảng 2 – 3 lần/tuần (tùy theo sức chịu đựng của làn da), có như thế, lớp màng bảo vệ da mới không bị tổn thương, khiến da trở nên nhạy cảm, yếu ớt hơn.

5. Đừng quên massage cho làn da

"Massage cho làn da đều đặn sẽ giúp giảm sưng, thải độc cho da một cách kỳ diệu", theo chuyên gia làm đẹp cho người nổi tiếng Georgia Louise tại New York. Tuyệt hơn thế, việc massage dù chỉ vài giây thôi cũng sẽ giúp "máu lưu thông dễ dàng hơn, da được cung cấp thế oxy và dễ dàng thẩm thấu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare", chuyên gia thẩm mỹ Sonya Dakar tại Beverly Hills chia sẻ. Vì vậy, việc thành thạo một vài chiêu massage đơn giản, hay sử dụng các dụng cụ massage như thanh lăn mặt, miếng đá Guasha cũng sẽ giúp cải thiện một cách kỳ diệu làn da của các nàng, mang đến vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống.

6. Serum vitamin C chính là điều kỳ diệu nhất mà bạn nên bổ sung vào quy trình chăm da mỗi ngày

"Sẽ chẳng có thành phần hoạt tính nào tốt hơn vitamin C về khoản làm sáng da, xóa mờ các nốt thâm nám, đem lại làn da trắng trẻo, không tỳ vết", theo bà Cindy Kim – đồng sáng lập trung tâm làm đẹp Silver Mirror Facial Bar tại New York, Mỹ. Vitamin C cũng sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do và những yếu tố tiêu cực khác từ môi trường. Vì vậy, đầu tư một lọ serum vitamin C chất lượng và chăm chỉ thoa mỗi ngày trước kem chống nắng sẽ là một trong những cách tuyệt vời để các nàng có được làn da trắng hồng hằng mong ước.

7. Hãy luôn mang theo một lọ xịt khoáng

Chẳng biết vào thời điểm nào trong ngày, làn da của các nàng bỗng thiếu ẩm, trở nên khô héo hơn vì điều hòa hay đi ngoài nắng quá lâu. Vì vậy, một chai xịt khoáng nhỏ xinh, luôn đem theo bên mình sẽ là cứu cánh đắc lực giúp làm dịu da, cấp ẩm ngay tức khắc để duy trì làn da ẩm mọng xuyên suốt ngày dài. Tất nhiên, các nàng nên lựa chọn xịt khoáng chứa các thành phần như: glycerin, HA hay niacinamide… vì chúng đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cấp ẩm, nuôi dưỡng làn da thêm khỏe đẹp.

Nguồn: Byrdie

Theo Helino