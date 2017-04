Top 5 mặt nạ đỉnh nhất cho da mặt lúc nào cũng căng sáng

Mặt nạ đậu phụ - Bí quyết của phụ nữ Nhật

Đậu phụ là một thực phẩm không thể thiếu trong những bữa ăn hàng ngày của người Nhật Bản vì rất tốt cho sức khỏe, góp phần giúp kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh đó, vì thành phần chứa các chất khoáng, vitamin và protein nên đậu phụ trở thành một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho làn da. Đậu phụ góp phần duy trì độ mềm và tính đàn hồi cho da, làm căng da mặt hiệu quả và làm chậm quá trình lão hóa da. Chính vì vậy, đậu phụ đã trở thành một trong những bí quyết làm đẹp độc đáo của phụ nữ Nhật Bản hiện nay.

Đậu phụ bóp nhuyễn, trộn với mật ong, đắp lên mặt khoảng 20 phút thì xả sạch bằng nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần 1 tuần, bạn sẽ có làn da như ý.

2. Mặt nạ collagen nhân sâm - Bí quyết của phụ nữ Hàn Quốc

Nhân sâm có thể nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng để đối phó với các loại bệnh tật, tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Chính vì thế từ xa xưa, các vị hoàng hậu, công chúa, vương phi đều sử dụng nhân sâm trong việc duy trì nhan sắc, vẻ đẹp làn da. Mặt nạ từ nhân sâm không những có thể làm cho da dẻ tươi mịn, mềm mại và dồi dào sức đàn hồi, mà còn có thể hút các chất bụi bẩn trong lỗ chân lông và tế bào chết trên da, làm sạch và duy trì da dẻ trắng nõn.

Lấy 1 thìa cà phê bột nhân sâm trộn đều với 2 thìa cà phê sữa tươi. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên mặt, nằm thư giãn trong vòng 30 phút đến 1 tiếng rồi rửa sạch bằng nước mát. Bạn phải ngạc nhiên vì da mặt mịn màng và trắng sáng hơn chỉ sau 4-5 lần thực hiện.

3. Mặt nạ ngọc trai - Bí quyết của phụ nữ Trung Quốc

Sử sách có ghi, Từ Hi Thái hậu từng uống bột ngọc trai và đắp ngọc trai để da trắng hơn và trẻ lâu hơn. Trải qua nhiều thời kỳ cho đến bây giờ, ngọc trai đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong phương pháp chăm sóc da để đặc trị các hiện tượng da lão hóa và da nám. Ngọc trai, hoặc chính xác hơn là bột ngọc trai là thành phần hiệu quả nhất để đem lại một làn da sáng rạng rỡ. Phụ nữ Trung Quốc thường sử dụng bột ngọc trai để làm mặt nạ giúp da trắng sáng hơn. Trộn bột ngọc trai với mật ong và lòng đỏ trứng gà, đắp hỗn hợp này lên mặt khoảng 30 phút, rửa bằng nước mát. Mặt nạ này không chỉ giúp giảm viêm mà còn làm dịu làn da bị kích ứng, mang lại làn da đáng mơ ước cho mọi bạn gái.

4. Mặt nạ me chín - Bí quyết của phụ nữ Thái

Thái Lan là đất nước có nền văn hoá phong phú, phụ nữ Thái cũng vô cùng xinh đẹp với làn da mịn màng, tóc dài óng ả và bí quyết của họ nằm ở trái me. Me là một loại quả có chứa nhiều AHAs, vitamin C cùng các loại axit tự nhiên khác có công dụng hiệu quả trong việc tẩy da chết, giúp da sản sinh colllagen dưỡng da săn chắc, trắng sáng và mịn màng. Ngoài ra, me còn có công dụng làm giảm sắc tố đen có trên da, giúp da hồng hào hơn.

Cách dưỡng da bằng cách sử dụng me cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng vài quả me chín, sau đó trộn chung với 1 thìa mật ong, 1 thìa sữa chua để tạo thành hỗn hợp sệt sệt. Cuối cùng, các bạn chỉ cần rửa mặt thật sạch, đắp mặt nạ lên da, để 10 phút và rửa lại với nước lạnh.

5. Mặt nạ bơ - Bí quyết của phụ nữ Singapore

Trong quả bơ chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt trong việc chăm sóc da. Đặc biệt là vitamin A giúp loại bỏ tế bào chết, vitamin E tiêu diệt gốc tự do và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen giúp làn da căng mịn và săn chắc. Những khoáng chất như canxi, magie, kali… có trong bơ cũng giúp làn da được tăng cường độ ẩm và tái tạo làn da.

Sau khi làm sạch da mặt, bạn chỉ cần dùng ruột trái bơ chín thoa đều lên mặt kết hợp massage theo chuyển động vòng tròn trong 10 phút, thư giãn trong 20 phút và rửa mặt bằng nước ấm để có làn da trắng mịn màng nhé, trái bơ rất lành tính nên bạn có thể đắp mặt nạ 2 lần/1 tuần cho hiệu quả.

Theo Thethaovanhoa.vn