Thuộc lòng 10 bí kíp này bạn chẳng lo tăng cân sau khi ăn tết

1. Thanh lọc cơ thể bằng trà hoặc nước lọc. Rất nhiều chị em lười uống nước lọc, nước chanh lại càng không. Thế nhưng bạn có biết rằng uống nhiều nước lọc và nước chanh sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể, tránh tình trạng dư thừa mỡ và tăng cân. Bạn có thể uống nước hoặc sinh tố trái cây 30 phút trước khi ăn để giảm cảm giác thèm ăn.

2. Đầu xuân năm mới đến nhà ai cũng sẽ nâng ly mừng năm mới. Thực ra uống một chút rượu không phải là xấu. Uống một ly rượu vang hay whiskey sẽ giúp đốt cháy calo và giảm cảm giác đói.

3. Để tránh tình trạng tăng cân, trước khi đi tiệc tùng ăn uống bét nhè, bạn nên lót dạ một bát salad hoặc rau quả bất kì để khi vào bữa bạn sẽ không còn thèm ăn đồ béo và đồ ngọt nữa.

4. Trong bữa ăn, bạn bạn hãy ăn những món nhiều chất xơ và vitamin như rau củ trước, sau đó mới ăn tới các món nhiều đạm và chất béo như hải sản, thịt.

5. Khi ăn bạn hãy nhai thật kỹ, thật chậm để thức ăn được nhai kỹ sẽ dễ tiêu hóa hơn, tránh việc ăn nhanh vừa không tốt cho dạ dày lại dễ tăng cân. Nếu là tiệc đứng hoặc buffet thì bạn nên tranh thủ đi vòng quanh, giao lưu và nói chuyện với bạn bè để tiêu calo, đồng thời giảm thời gian ăn uống.

6. Nếu không muốn mất công ra tết phải giảm cân bạn nên áp dụng theo tứ tự ưu tiên các thực phẩm này: rau xanh, hoa quả, hải sản, thịt. Còn bánh mỳ, pasta hoặc đồ ngọt nên là sự lựa chọn cuối của bạn trong bữa tiệc.

7. Bạn đừng ăn no quá, no đến khi căng rốn thì mới dừng lại nhé, chỉ nên no đến 80% thôi.

8. Các món tráng miệng bằng đồ ngọt chính là kẻ thù của phái đẹp chúng ta. Vì vậy hãy hạn chế các món tráng miệng bánh ngọt, tăng ăn trái cây để tránh da bị lão hóa và nổi mụn.

9. Nói không với carb trong các bữa tiệc tối, vì chúng sẽ gây tăng cân hoặc khiến bạn khó tiêu hóa.

10. Cùng với chế độ ăn uống bạn cũng cần phải có chế độ tập luyện hợp lý mới có thể giữ eo thon trong những ngày tết thực phẩm tràn lan. Vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy tập thể dục nhẹ chừng 10-15 phút để đốt cháy lượng calo sau các bữa tiệc.

Theo Khám phá