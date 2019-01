Theo bác sĩ da liễu, đây chính là 5 bí kíp "chống già" bạn nên áp dụng trước khi chạm ngưỡng 40 tuổi

Chẳng gì buồn hơn là ở tuổi ngoài 40, làn da của các nàng có sự hiện diện của rất nhiều nếp nhăn, lấm tấm đốm nâu và trở nên chảy xệ. Tuy nhiên, viễn cảnh đáng lo ngại này có thể không xảy ra sớm như thế nếu ở độ tuổi ngoài 20 – 30, các nàng chú trọng đến việc chăm sóc da mỗi ngày và lựa chọn cho làn da của mình những sản phẩm phù hợp. Và theo các bác sĩ da liễu, để có được làn da vẫn vẹn nguyên nét trẻ trung, căng tràn sức sống ở tuổi ngoài 40, các nàng nên lưu ý 5 lời khuyên dưới đây.

1. Hãy làm quen với vitamin C

Các bác sĩ da liễu đều đồng ý rằng chất chống oxy hóa vitamin C chính là một trong những thành phần mà bạn nên làm quen từ những năm 20 – 30 tuổi; bởi lẽ, vitamin C sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành của những đốm thâm nám cũng như kích thích sản sinh collagen để kéo dài nét tươi trẻ cho làn da. Theo bác sĩ da liễu Loretta Ciraldo tại bang Miami: "Vitamin C là thành phần làm sáng da cực đỉnh lại giúp làm săn chắc làn da nhờ vào khả năng thích thích sản sinh collagen; bên cạnh đó, vitamin C còn hỗ trở bảo vệ da khỏi sự tấn công của tia UV". Và cách đơn giản nhất để bổ sung chất chống oxy hóa kỳ diệu này cho làn da chính là sử dụng serum vitamin C vào mỗi buổi sáng, và nó sẽ cùng với kem chống nắng bảo vệ, cải thiện ngoạn mục làn da của bạn.

2. Tẩy da chết 2 – 3 lần/tuần

Tuổi tác sẽ kéo theo hàng tá những hệ lụy đối với làn da của bạn, cụ thể là theo bác sĩ da liễu Audrey Kunin tại bang Missouri, Mỹ: "Khi bạn lớn tuổi, làn da sẽ trở nên dày hơn, xỉn màu, nhợt nhạt và thiếu sức sống, lỗ chân lông cũng dễ nhận ra hơn". Và nguyên nhân trực tiếp của những biểu hiện này theo bác sĩ Ciraldo là do tế bào chết không tự đào thải nhanh nhạy được như khi chúng ta còn trẻ, thế rồi làn da sẽ trở nên xám xịt, thô ráp, không đều màu. Chính vì lẽ đó, các nàng sẽ cần tẩy da chết với tần suất khoảng 2 – 3 lần/tuần để làn da luôn được làm mới liên tục, trở nên tươi sáng, khỏe mạnh hơn.

3. Coi kem chống nắng là phần không thể thiếu trong quy trình dưỡng da

Nếu muốn có được làn da khỏe đẹp, tươi sáng và không phải đối mặt với tình trạng lão hóa sớm hay tệ hơn là ung thư da thì bạn nhất định phải thoa kem chống nắng hằng ngày, không kể đó là ngày mưa, râm mát hay có nắng tưng bừng. Nhưng đừng chỉ chú trọng đến da mặt, theo bác sĩ Craig Kraffert tại Carlifornia: "Ngay cả cánh tay, cổ hay bàn tay cũng cần được bảo vệ bằng kem chống nắng". Và hãy tin vào bác sĩ da liễu, chăm chỉ thoa kem chống nắng hằng ngày rồi bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi ngoạn mụn, trở nên tươi sáng, mịn màng và căng tràn sức sống.

4. Gắn bó "keo sơn" với kem dưỡng ẩm

Làn da sẽ trở nên khô ráp, bong tróc và xỉn màu hơn khi bạn già đi, điều này đồng nghĩa rằng bạn nên bảo vệ lớp màng ẩm trên da sớm hơn bằng việc thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày. Và nếu thói quen chăm sóc da với kem dưỡng ẩm được duy trì đều đặn, làn da của bạn sẽ theo đà mà trở nên tươi trẻ, rạng rỡ hơn, những vấn đề khác của làn da như: mụn, xỉn màu hay nếp nhăn cũng sẽ được cải thiện và ngăn chặn hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý lựa chọn sản phẩm phù hợp với loại da của mình, khi dùng không mang đến cảm giác nặng nề, nhớp nháp hay gây mụn là ổn.

5. Thêm retinol vào quy trình skincare

Nếu bạn có thể bắt đầu thêm retinol vào quy trình chăm sóc da ở tuổi ngoài 20 thì những nếp nhăn xấu xí sẽ không có nhiều cơ hội xuất hiện trên da khi chạm ngưỡng 30 – 40 tuồi. Tuy nhiên, retinol cũng là thành phần tương đối khó chiều bởi nó có thể gây ra tình trạng bong tróc da, đẩy mụn, khiến làn da nhạy cảm hơn; vì vậy, khi mới làm quen, bạn chỉ nên dùng với tần suất 1 – 2 lần/tuần sau đó tăng dần lên nếu làn da ở trạng thái ổn định. Bên cạnh đó, bạn cũng lưu ý chỉ chăm sóc da bằng retinol vào buổi tối và phải thoa kem chống nắng thật cẩn thận vào sáng hôm sau.

Nguồn: Byrdie

Theo Helino