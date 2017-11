'Thấy người mẹ ôm con định tự tử, tôi nhờ người đi đường can ngăn nhưng họ không dừng lại'

Hôm 14/11, câu chuyện về người mẹ trẻ ôm con nhỏ đang có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử được CSGT và người dân cứu kịp thời đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau khi sự việc lan tỏa, anh Giang - một nhân chứng, cũng là người trực tiếp đứng ra khuyên nhủ và cứu hai mẹ con trên cầu Chương Dương bất ngờ xuất hiện và nói rằng câu chuyện hoàn toàn khác.

Theo anh Giang, lúc xảy ra sự việc, anh và một cậu thanh niên đi xe Dream có mặt trực tiếp ở đó. Chính anh là người đã nhấc người mẹ lên xe đưa về phía chân cầu.

"Quả thật tôi thấy nhiều người đi đường rất vô cảm. Tôi có đứng ra vẫy xe và nói cô ấy có ý định tự tử, cần nhờ xe để giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại", anh Giang (hiện sống ở Hà Nội) cho biết.

Hình ảnh người mẹ trẻ được anh Giang khuyên nhủ từ bỏ ý định tự tử trên cầu Chương Dương. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về hành động của mình, anh Giang nói: "Cách đây 2 hay 3 năm gì đó, cũng đúng ở khu vực này, tôi và 2 người nữa cũng đã từng giữ lại mạng sống cho một người phụ nữ định quyên sinh lúc nửa đêm. Vì thế, khi thấy tình huống của hai mẹ con hôm qua, tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành, nếu mình không dừng lại, không can ngăn và quyết đoán thì sẽ không kịp”.

Cảnh sát giao thông đưa hai vợ chồng trẻ về công an phường Bồ Đề để giải quyết sự việc.

Đối với câu chuyện người dân và các chiến sĩ CSGT cùng ra khuyên nhủ người mẹ trẻ bỏ ý định nhảy cầu, anh Giang một lần nữa khẳng định: tại thời điểm hai mẹ con đứng trên cầu, chưa có lực lượng chức năng nào kịp đến. Tôi cũng đã kêu gọi nhiều người đi đường dừng lại hỗ trợ nhưng mọi người cũng vô cảm lướt đi mà không dừng lại.

Theo anh Giang, trong tình thế không có người đi đường cùng mình hỗ trợ đưa hai mẹ con vào chân cầu, trực tiếp anh có gọi 113 báo vị trí và tình trạng cụ thể. Sau khoảng 15 phút không thấy ai, đúng lúc đó, một thanh niên đi xe Dream dừng lại, anh Giang đã bốc cả 2 mẹ con lên xe, chở vào bóng cây ở đầu cầu. Khi vào đến đầu cầu an toàn, 2 phút sau mới có CSGT chạy sang.

“Từ khi gặp ở ngoài cầu đến khi bàn giao cho CSGT, hai mẹ con chỉ khóc, chúng tôi hỏi gì cũng không nói. 30 phút sau khi bàn giao cho CSGT, tôi có nhận được cuộc điện thoại của công an phường Bồ Đề (Long Biên) để hỏi lại sự việc”, anh Giang kể lại.

Theo người đàn ông này, điều quan trọng và ý nghĩa nhất đó là hai mẹ con đã an toàn và trở về đến gia đình. Thông qua đó, anh Giang cũng mong muốn mọi người hãy sẻ chia, giúp đỡ những người gặp nạn và lực lượng chức năng cần phải ứng phó nhanh hơn nữa khi có sự việc như trên xảy ra.

Trước đó, ngày 14/11 tại cầu Chương Dương do có cãi cự với chồng, chị C (SN 1992) đã ôm theo con nhỏ xuống xe và đi ra gần giữa cầu có ý định tử tự. May mắn, chị C đã được người đi đường cứu giúp và giao lại cho cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, chị C đã được chồng đến đón về tới gia đình an toàn.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)