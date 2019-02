Tham phụ kiện rườm rà, Trà Ngọc Hằng sến súa khi đụng lại váy 2 năm trước với Jessica Jung và cả loạt mỹ nhân

Còn nhớ cách đây không lâu, Trà Ngọc Hằng từng khiến công chúng bất ngờ khi cô thừa nhận chuyện làm mẹ đơn thân và tuyên bố quay trở lại showbiz. Mới đây, Trà Ngọc Hằng vừa là tham dự 1 sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Diện mẫu đầm hồng ngọt ngào, dù sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh sau sinh, vậy nhưng Trà Ngọc Hằng lại mất điểm vì các chi tiết kết hợp sến súa.

Trà Ngọc Hằng vừa tham dự 1 sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Cô chọn diện mẫu đầm hồng lệch vai kết hợp cùng kiểu tóc rẽ ngôi, khuyên tai cùng tông và túi xách tay

Tuy nhiên mẫu váy này vốn đã khá rườm rà, Trà Ngọc Hằng lại mix cùng đôi giày đính đá cầu kỳ khiến tổng thể trở nên nặng nề, rườm rà. Đôi khuyên tai tuy cùng tông nhưng cũng thừa thãi và sến súa. Kiểu tóc rẽ ngôi chải ngược lại có vẻ quá cứng nhắc, không hợp với vẻ mềm mại của mẫu váy trễ vai.

Trà Ngọc Hằng cũng không phải là người đầu tiên diện mẫu váy này. Thực tế đây là 1 thiết kế từ năm 2017 của nhà mốt Self Portrait và đã được rất nhiều ngôi sao như Jessica Jung, Jung So Min, Soo Young, Yaya Urassaya từng mặc. So sánh với những người đẹp quốc tế, chúng ta có thể thấy rõ lỗi sai của Trà Ngọc Hằng.

Công chúa băng giá Jessica Jung cũng từng diện mẫu đầm này khi tham dự Influence Asia 2017. Cô chọn đôi giày cao gót màu nude vừa kéo dài chân lại khiến tổng thể hài hòa hơn.

Nữ diễn viên Jung So Mi cũng có lựa chọn giày dép tương tự.

Soo Young...

... và nữ diễn viên Yaya Urassaya cũng chọn cách diện tối giản, không đeo quá nhiều phụ kiện, kiểu tóc xoăn mềm mại để tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào của thiết kế này.

Theo Helino