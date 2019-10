Sở hữu dáng người thô kệch, đây là những món các nàng nên từ mặt ngay và luôn

Những nàng có dáng người thô cứng luôn muốn tìm cho mình những bộ quần áo hoặc váy giúp lấy lại những nét mềm mại, nữ tính. Muốn làm điều đó thì các chị em đừng nên diện những món đồ sau đây:

Áo hoặc váy trễ vai

Không phải tự dưng mà các mẫu áo hoặc đầm váy trễ vai luôn được xếp vào hàng những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái. Loại trang phục này có rất nhiều kiểu dáng khác nhau từ đơn giản, thoải mái để đi cà phê, dạo phố cho đến kiểu cách cầu kỳ để đi dự tiệc. Với những cô nàng có bờ vai thon nhỏ thì trang phục trễ vai sẽ giúp phái đẹp trông gợi cảm và quyến rũ hơn. Thế nhưng loại áo hoặc váy này lại không phù hợp với các chị em có bắp tay to. Nguyên nhân bởi vì khi mặc những bộ đồ trễ vai, cánh tay của các nàng sẽ trông có vẻ to hơn.

Thay vì một chiếc váy trễ vai, chị em có thể chọn những chiếc đầm có phần tay ôm vừa phải, dáng chữ A hoặc hơi xòe sẽ giúp che đi những khuyết điểm trên cơ thể một cách hoàn hảo.

Áo hở vai chỉ phù hợp với những cô nàng có bờ vai thon nhỏ

Đầm trễ vai sẽ làm cho phần cánh tay trông có vẻ to hơn

Đầm suông và rộng

Nhiều cô nàng muốn trở nên mềm mại, nữ tính và che được khuyết điểm nên lựa chọn những chiếc đầm suông và rộng. Tuy nhiên, thực tế là loại trang phục này không tạo cảm giác cho cơ thể có tỷ lệ cân đối. Chiếc váy suông dài chỉ làm cho phần vai thêm to ra và rộng hơn. Vì thế, các chị em có thân hình hơi thô thì chỉ nên chọn những chiếc đầm được thiết kế vừa vặn với cơ thể và có điểm nhấn ở phần eo.

Dáng váy suông và rộng dễ làm lộ những khuyết điểm trên cơ thể

Quần ôm bó sát

Kiểu quần skinny không phù hợp với những cô nàng có vóc dáng thô. Chính thiết kế ống bó sát và chất liệu co giãn của loại trang phục này sẽ làm lộ ra khuyết điểm ở đôi chân. Quần jean hay quần tây ống đứng mới là loại quần lý tưởng dành cho các nàng có phần thân dưới không được thon gọn và nữ tính.

Dạng quần skinny không phù hợp với những nàng có vóc dáng thô

Áo cổ tròn, cao

Một điều nên tránh đối với những nàng có phần vai thô là không nên mặc những chiếc áo có phần cổ tròn và cao. Trang phục này sẽ “tố giác” những điểm chưa đẹp trên cơ thể. Lựa chọn hợp lý hơn là một chiếc áo với thiết kế cổ chữ V có độ sâu vừa phải. Như vậy sẽ làm nổi bật vẻ đẹp của phần xương quai xanh và tạo được nét quyến rũ, hấp dẫn.

Những chiếc áo có phần cổ tròn và cao không phải là sự lựa chọn hợp lý cho những nàng có vóc dáng thô

Phụ kiện to bản

Thông thường, những kiểu phụ kiện to bản sẽ đem lại cho người mặc vẻ ngoài cá tính và nổi bật. Nhưng chúng sẽ phản tác dụng nếu các nàng sử dụng các loại phụ kiện này tại những nơi có khuyết điểm. Ví dụ phần hông sẽ trở nên lớn hơn nếu thắt một chiếc đai lưng to bản. Những chiếc vòng cổ to và cầu kỳ có thể làm cho chiếc cổ trông không được thanh thoát. Vì thế nếu không muốn lộ nhược điểm dáng thô của mình, chị em cần chọn các loại phụ kiện có kiểu dáng mảnh, mỏng và độ rộng vừa phải.

Chỉ cần một chút tinh tế là các nàng đã có thể khéo léo che được những khuyết điểm trên cơ thể và tự tin diện những bộ đồ đẹp. Chị em sẽ luôn luôn tỏa sáng theo các cách rất riêng của mình.

Theo Bạc Hà (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)