Sắm đủ 6 món đồ này, bạn hoàn toàn có thể mặc đẹp như một quý cô người Pháp

1. Quần jeans ống đứng

Thực tế cho thấy, skinny jeans hay các mẫu jeans rách tuy rất trendy và sát với phong cách của nhiều bạn trẻ hiện nay nhưng lại không phải item ruột của các quý cô người Pháp. Trái lại, họ lại mê mẩn kiểu jeans ống đứng thanh lịch và basic hơn, đây cũng là kiểu jeans từng gắn bó thân thiết với công nương Diana - biểu tượng thời trang nức tiếng thế giới.

Jeans ống đứng, nghe thì tưởng là già nhưng thực chất rất trẻ trung nếu bạn biết mix với các item như áo ba lỗ suông rộng, áo len dệt kim hay áo sơmi oversized. Item thanh lịch này còn giúp bạn che đi khuyết điểm bắp chân quá khổ hoặc quá khẳng khiu nữa đấy.

2. Chân váy lụa

Khác với chân váy kaki hợp thời hay chân váy jeans nghịch ngợm, chân váy lụa lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Nó sang và kén người mặc vô cùng nhưng nếu biết cách kết hợp quần áo, nó sẽ tự động cộng cho bạn thêm chục điểm thanh lịch.

Item này hợp nhất với áo blouse, áo dệt kim đơn giản. Để an toàn một chút, bạn cứ chọn chân váy màu đen/navy hoặc be nhạt ngọt ngào là ổn. Đừng quên kết hợp với giày bà ngoại hoặc sandal quai to nhã nhặn, tuyệt đối tránh các loại đính đá rối mắt nếu không muốn biến thành gương mặt rạp xiếc nhé.

3. Suit

Mặc suit, không chỉ nhanh chóng đưa bạn đạt đến cảnh giới cao nhất của sự tao nhã, mà còn giống như một tuyên ngôn ngầm về sự trưởng thành và bản lĩnh vậy. Đây chính xác là kiểu trang phục xuất hiện trong mọi tủ đồ của quý cô nước Pháp.

Nếu thuộc tuýp đơn giản, bạn cứ chọn suit đen hoặc trắng basic, mix cùng blouse, áo kẻ ngang hoặc sơmi tông pastel là ổn. Ngược lại, nếu thích phá cách hơn đôi chút, hãy thử chọn suit xanh ngọc, be vàng hay thậm chí là màu cam đất thử xem sao.

4. Quần vải ống rộng, trơn màu

Nhắc đến sự thanh thuần, cổ điển mà không nhắc tới quần vải ống rộng thì đúng là thiếu sót lớn. Thay vì chỉ diện quần culotte ngắn thông thường, các fashionista Pháp còn thích diện quần vải dài chấm gót chân, cạp cao mà mix cùng giày cao gót hoặc ankle boots, hay đơn giản nhất là loafer và mule. Set này thêm blouse trơn hoặc áo sơmi không quá rộng là hoàn hảo trên mọi phương diện.

5. Áo len cổ lọ

Áo len cổ lọ trong vài năm gần đây bị đánh giá là quá già và kém thu hút hơn áo len oversized nhưng trên thực tế, item này là được các tín đồ phương tây đặc biệt trân trọng. Ngoài khả năng giữ ấm, nó còn giúp họ trông thanh lịch và nữ tính hơn, đồng thời khoe khéo lợi thế hình thể.

Để không quá già dặn, bạn có thể thử mix áo len cổ lọ với blazer kẻ/ trench coat hoặc layer thêm một lớp sơmi oversized rồi sơvin lại, đảm bảo không ai có thể chê bạn mặc xấu.

6. Áo trench coat

Và cuối cùng, hẳn nhiên phải nhắc đến trench coat - chiếc áo khoác trứ danh, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Khỏi phải nghi ngờ nhiều, đây chắc chắn là món đồ bạn nhất thiết phải sắm, nhất là vào mùa thu đông. Ngoài việc có thể tái sử dụng nhiều năm (vì đây là item không bao giờ lỗi mốt), nó còn có thể mix với mọi kiểu quần áo, phong cách. Bạn gần như sẽ chẳng phải nghĩ gì nhiều mà cứ kết hợp bừa cũng đẹp.

Lý tưởng nhất là trench coat màu be nhưng bạn hoàn toàn có thể cân nhắc thêm trench coat màu ghi xám, navy hay thậm chí là hồng pastel nữa đấy.

Tổng hợp

Theo Helino