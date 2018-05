Sai lầm lớn khiến tăng cân chóng mặt khi quan niệm những thực phẩm này chỉ để giảm cân

Ăn, uống "vô tội vạ" những sản phẩm dán nhãn không đường

Dấu hiệu "không đường" trên nhãn mác không có nghĩa là chúng không có đường. Nhiều sản phẩm có chất lượng đi ngược với tuyên bố nhà sản xuất : chứa chất làm ngọt nhân tạo dẫn đến tăng cân.

Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Canada từ 37 nghiên cứu, phân tích các thói quen của gần 406.000 người, phát hiện ra rằng chất ngọt không đường hóa học như aspartam, sucralose và stevioside không có hiệu quả để giảm cân, trên thực tế có liên quan đến tăng cân và nguy cơ tim mạch nếu được sử dụng thường xuyên.

Ăn ngũ cốc thay tinh bột

Từ trước đến nay nhiều người tự tin với chế độ kiêng ăn bằng ngũ cốc. Tuy nhiên, một hậu quả nhỏ của việc ăn ngũ cốc vào bữa sáng là việc giảm cân hiệu quả không cao. Thực chất, trong ngũ cốc chứa hơn 37g đường mà bạn không hề hay biết. Việc nạp số năng lượng này kết hợp với sữa tươi khiến cơ thể bạn tích lũy cân nặng từ từ. Mặc dù nó không khiến bạn phát phì ngay nhưng lại làm mỡ thừa có nguy cơ quay trở lại.

Ăn sữa chua không đúng cách

Đúng là như thế nếu bạn chỉ ăn sữa chua không đường và không kết hợp với bất kì một loại thực phẩm nào khác thì sẽ hỗ trợ việc giảm cân. Nhưng nhiều người có sở thích ăn sữa chua kèm với rất nhiều thứ khác nhau. Chính điều này làm gia tăng lượng đường vượt mức của cơ thể. Từ đó chuyển thành cholesterol và tích tụ từ từ ở vùng bụng, mông, đùi.

Uống cafe để giảm cân

Một ly cà phê không đường rất tốt cho việc giảm cân của giới văn phòng. Nhưng nhiều người do không uống được nó nên chuyển sang cà phê 3 in 1 khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng. Và số đo 3 vòng từ đó tăng theo do lượng calorie nạp vào quá nhiều và không chuyển hóa hết.

Bạn nên nghĩ kĩ trước khi ăn hoặc uống các loại thực phẩm trên đây để phòng tránh các bệnh về cân nặng cho bản thân và gia đình. Xây dựng cho bản thân một quá trình ăn uống giảm cân hợp lý để da khỏe , dáng đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống.

Cho rằng ăn càng nhiều protein càng tốt

Mặc dù chất đạm có thể giúp bạn cảm thấy no lâu và xây dựng cơ bắp, đố cháy calorie. Nhưng dùng quá nhiều chất đạm sẽ dẫn đến lượng calo dư thừa được lưu giữ dưới dạng chất béo.

Một nghiên cứu trên 7.000 người được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người ăn chế độ ăn giàu protein có nguy cơ tăng 10% trọng lượng cơ thể của họ trong suốt quá trình nghiên cứu.

White khuyến cáo mọi người nên kiểm soát lượng protein nạp vào một ngày. "Để vừa khỏe mạnh mà vẫn giảm cân, Viện Dinh dưỡng và tiểu đường đề nghị tiêu thụ 1,2-1,7 gram / kg trọng lượng cơ thể". Vì vậy, một người 70kg cần khoảng 81-115 gram trong khi một người 80kg cần 97-138 gram. Nếu bạn ít vận động hoặc không muốn xây dựng cơ bắp, số lượng có thể thấp hơn, khoảng 50 gram mỗi ngày. Nếu bạn không biết nên ăn gì, hãy kiểm tra danh sách những thực phẩm nên và không nên khi giảm cân.

Ăn socola

Một số thử nghiệm đã chứng mình ăn sô cô la có thể giúp bạn giảm cân vì no lâu. Nhưng bạn chỉ nên ăn một lượng vừa đủ và chia nhỏ ra. Sô cô la được đánh giá là món ăn dễ gây nghiện, do đó nếu bạn không thoát sớm khỏi nó thì sẽ tăng cân lên trông thấy.

K.N (th)