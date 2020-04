Quý ông khó cưỡng trước những bộ đồ khoe khéo ngực đầy eo thon của nàng công sở "Linh" Diễm My 9X trong "Tình yêu và tham vọng"

Trong "Tình yêu và tham vọng", nếu Phan Linh – do Diễm My thủ vai sở hữu phong cách thời trang đơn giản, cô thường diện áo sơ mi – quần tây hay áo thun quần jean đậm chất dân công sở, thì phong cách thời trang của Diễm My ở ngoài đời lại phóng khoáng và thời trang hơn. Cô ưu chuộng và hướng mình đến hình tượng sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn đầy nữ tính, dịu dàng. Diễm My hy vọng khán giả sẽ yêu quý cả hai hình tượng của cô ở trong phim cũng như ngoài đời.

Diễm My 9X trong bộ cánh công sở khô cứng.

Mới đây, Diễm My 9X khiến nhiều người sửng sốt và ngỡ ngàng khi khoe trọn eo thon, ngực đầy trong những bộ cánh gợi cảm. Có nhiều bộ nếu diện ở trong phòng ngủ sẽ đủ khiến quý ông phải ngẩn ngơ. Và Diễm My 9X mong muốn chị em nhận ra ra rằng có một cơ thể đẹp thì nên tận dụng tuyệt đối. Còn ai chưa đẹp thì chỉ cần diện trang phục đúng cách cũng khiến bạn đời hay người tình phải ngẩn ngơ trong phòng ngủ.

Bộ váy chiết eo, hở ngực hững hờ cùng chân váy xuyên thấu khoe trọn đôi chân dài nuột nà khiến Diễm My 9X vừa ngây thơ lại mang nét gợi cảm.

Hay như chiếc váy này cũng vậy, cô khoe trọn vai trần nuột nà cùng vẻ đẹp gợi cảm dịu dàng.

Một chút thiết kế tay bồng khiến Diễm Mỹ 9X như nàng công chúa xinh đẹp ngọt ngào.

Kiểu thiết kế váy 2 dây khoe được xương quai xanh cùng bờ ngực đầy lấp ló của Diễm My 9X.

Đôi khi chất liệu lụa cùng thiết kế khoe vòm ngực cũng đủ để quý ông phải mê mẩn.

Không chỉ trong phong ngủ, ra ngoài dạo phố, Diễm My 9X cũng khiến nhiều người phải ngắm nhìn bởi style ăn mặc trẻ trung năng động.

Như bộ váy này cũng khiến Diễm My trở nên gợi cảm mà vẫn kín đáo hấp dẫn hơn.

Gu thời trang của Diễm My không dừng lại ở 2 chữ gợi cảm, nữ diễn viên còn biết mình thành một cô gái co gu thời trang tinh tế với bộ cánh sành điệu như thế này.

Đỗ Quyên (th)