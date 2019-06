Quên giày cao gót đi, dáng bạn vẫn sẽ cao ráo và phong cách thì đậm chất công sở với 4 kiểu giày bệt này

Không ai có thể phủ nhận khả năng kéo chân dài miên man, cùng vẻ chuyên nghiệp lý tưởng để diện đến công sở của giày cao gót. Tuy nhiên, việc mang trên chân đôi giày lênh khênh quanh năm suốt tháng cũng không phải là điều dễ chịu, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em.

Rất may, không cần nhờ cậy những đôi giày cỡ 5 – 7 phân (thậm chí là hơn), bạn vẫn có thể hoàn thiện được vẻ ngoài đúng chất công sở, lại "ăn gian" được chiều cao hiệu quả với 4 mẫu giày/dép sau đây.

1. Giày mũi nhọn

So với những đôi giày mũi tròn hay mũi vuông, giày mũi nhọn mang đến cảm giác đôi chân của bạn thanh thoát, nhỏ nhắn hơn thấy rõ; tổng thể vóc dáng cũng vì vậy mà thêm phần cao ráo.

Nhưng điểm sáng giá của giày mũi nhọn chưa dừng lại ở đó; diện mẫu giày "hack" dáng này, vẻ ngoài của bạn trở nên thanh lịch, sang trọng hơn vài bậc nhờ vào chi tiết mũi nhọn đầy tinh tế. Bạn có thể mix giày mũi nhọn với muôn kiểu trang phục nhưng "hợp cạ" nhất vẫn là những set đồ dịu dàng, nữ tính như váy liền, áo + chân váy hay áo + quần ống rộng…

2. Giày màu be

Dù sở hữu chiều cao lý tưởng hay không, bạn cũng nên coi giày màu be là "vũ khí" hack dáng của mình. Lý do thì rất đơn giản, item này mang gam màu gần với màu da nên có thể "đánh lừa" thị giác rằng chân bạn dài hơn nhiều so với thực tế.

Giày màu be cũng là khoản đầu tư mà bạn không bao giờ lo "lỗ"; item này luôn chuẩn mốt và dễ dàng kết hợp với hầu hết mọi set đồ, từ nhẹ nhàng, trung tính cho đến màu mè, nổi bật. Bên cạnh đó, nhờ vẻ nhã nhặn và thanh lịch, giày màu be sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ chuyên nghiệp khi đến công sở.

3. Giày mule

Diện giày mule, phần gót chân của bạn sẽ được hé lộ hoàn toàn và đây cũng chính là lý do, vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn so với khi bạn diện giày búp bê. Nếu bạn muốn hiệu quả "hack" dáng được phát huy triệt để nhất, hãy mix giày mule với những mẫu quần hay váy liền/chân váy có độ dài tối đa đến mắt cá chân, sau đó sơ vin gọn gàng là quá ổn.

4. Sandals

Giống như giày mule, sandals cũng là item mang đúng tinh thần giải phóng đôi chân cho các chị em, đặc biệt là những đôi sandals có phần quai sau mảnh mai. Để đảm bảo vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp thì lý tưởng nhất, bạn nên chọn những đôi giày có thiết kế đơn giản, mang màu trung tính; khi tô điểm cho những set đồ như áo sơ mi/blouse + chân váy, váy liền hay áo + quần âu, bạn sẽ có ngay vẻ ngoài đậm chất công sở.

Theo Trí thức trẻ