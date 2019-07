Phụ nữ Pháp được coi là cả một bầu trời nhan sắc và khí chất thanh lịch, phần nhiều cũng nhờ 8 bí kíp sau

Phụ nữ Pháp, mới nghe 3 chữ này thôi mà ai nấy đều cảm nhận được cả một bầu trời thanh lịch, tinh tế và nét cuốn hút không thể chối cãi từ nhan sắc, làn da, vóc dáng cho đến phong cách thời trang. Vậy nhờ những bí quyết nào mà phụ nữ nước Pháp khiến cả thế giới say lòng? Câu trả lời gói gọn trong 8 gạch đầu dòng dưới đây.

1. Không tạo khối (contour) khi trang điểm

Phụ nữ Pháp thường nói không với tạo khối (contour) khi trang điểm, thao tác này sẽ giấu đi những đường nét tự nhiên, sống động trên gương mặt và khiến diện mạo của họ trông đơ cứng. Thay vào đó, phụ nữ Pháp thích thoa một chút bronzer lên gò má để tạo nét khỏe khoắn, sexy cho gương mặt.

2. Họ thích tô son đỏ

Son đỏ có sức mạnh giúp diện mạo của bạn tỏa sáng chỉ trong tích tắc, và phụ nữ Pháp thì hoàn toàn đồng ý với điều này. Ngay cả khi bạn đang diện những bộ cánh đơn giản, bao gồm áo phông trắng + quần jeans hay luộm thuộm một chút với váy dáng suông + dép lê thì chỉ cần tô son môi đỏ, vẻ ngoài đã được sang chảnh hóa thành công.

3. Họ chăm sóc tóc cực kỹ và không dùng máy sấy

Phụ nữ Pháp "tẩy chay" mọi sự can thiệp có thể khiến tóc bị tổn thương như: dùng máy sấy hay máy là tóc, uốn xoăn. Họ cũng chăm sóc tóc rất cẩn thận với dầu dưỡng hay mặt nạ tóc và không ngại đầu tư cho những sản phẩm chất lượng. Và sau khi gội đầu, dưỡng tóc xong xuôi, những quý cô người Pháp sẽ để cho mái tóc của mình khô tự nhiên.

4. Phụ nữ Pháp có thể tỏa sáng chỉ với vài sản phẩm makeup

Các quý cô người Pháp có một "gia tài" đồ makeup khá khiêm tốn. Họ thường sở hữu 2 thỏi son màu tự nhiên và màu đỏ để thay đổi trong những hoàn cảnh khác nhau. Họ ưu ái loại kem nền, phấn phủ có kết cấu mỏng nhẹ để làn da khỏe đẹp, tự nhiên được tỏa sáng và cũng không cần dặm phấn, thoa kem vài lần trong ngày.

Định nghĩa trang điểm mắt đối với họ đôi khi chỉ là chải mascara hoặc nhẹ nhàng kẻ một đường eyeliner; trong những sự kiện buổi tối thì kiểu đánh mắt khói là chân ái.

Tóm lại, túi đồ trang điểm của phụ nữ Pháp thường chỉ gói gọn trong 6 thứ: kem nền chất lượng, phấn phủ có hiệu ứng lấp lánh, masacara, bút kẻ mắt và 2 cây son; gọn nhẹ nhưng hiệu quả trong việc phù phép cho gương mặt thật rạng rỡ mà không chói lòa.

5. Họ đầu tư mạnh tay cho những lần cắt tóc

Có một quan điểm rất hay của phụ nữ Pháp về chuyện ăn mặc, làm đẹp: bạn có thể diện quần áo rẻ tiền mà không ai nhận ra, nhưng nếu cắt tóc giá rẻ thì chắc chắn, diện mạo sẽ bị mất điểm trầm trọng. Đây cũng là lý do, phụ nữ Pháp không ngại tìm đến những nhà tạo mẫu tóc uy tín và chi nhiều tiền cho dịch vụ cắt kiểu. Và một khi đã sở hữu một mái tóc đẹp, bạn sẽ không mất công tạo kiểu mỗi ngày, cùng lắm là biến tấu một chút cho những dịp đặc biệt mà thôi.

6. Quy trình chăm sóc da của phụ nữ Pháp cũng rất đơn giản

Trong khi phụ nữ châu Á thường theo đuổi một quy trình với gần chục bước skincare thì phụ nữ Pháp nói chung chỉ chú trọng đến 3 thứ: sữa rửa mặt, kem chống nắng và kem dưỡng ẩm, đúng với tiêu chí "less is more" (càng đơn giản càng tốt) mà họ vẫn theo đuổi. Bên cạnh đó, họ cũng thích đắp mặt nạ bởi một miếng mặt nạ chất lượng sẽ giúp hồi phục và lấy lại vẻ tươi trẻ, căng bóng cho làn da.

7. Họ thích dáng lông mày tự nhiên nhất có thể

Rất khó để bắt gặp một quý cô người Pháp chính hiệu sở hữu hàng lông mày dày cộp, và bị tô vẽ theo cách nặng nề, thiếu tự nhiên. Thay vì thế, họ sẽ chăm sóc cẩn thận để hàng lông mày giữ được nét khỏe khoắn, sống động mà không cần phải kẻ vẽ thường xuyên.

8. Phụ nữ Pháp không ăn kiêng để giảm béo

Những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt không hề được lòng các quý cô nước Pháp. Bởi chúng chỉ mang tính tạm thời, không đáng bỏ công sức lại làm tổn hại đến làn da do sự thiếu hụt vitamin. Vậy bí kíp giữ dáng của họ là gì? Họ sẽ ăn tất cả những thứ bản thân muốn, nhưng không ăn nhiều. Khi cảm thấy no, họ chỉ đơn giản là dừng lại, không cố quá. Bên cạnh đó, họ cũng hạn chế thực phẩm nhiều đường bởi chúng không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng xấu đến làn da.

