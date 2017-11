Những thành phần dưỡng da ưu việt, dành riêng cho mùa hanh khô này

Mùa Thu/Đông đến là thời tiết khô hanh với nhiệt độ và độ ẩm thấp luôn khiến da bạn trở nên nhạy cảm, khô nẻ, bong tróc hay mẩn đỏ kích ứng, còn nhiều trường hợp do da quá khô và mẫn cảm dẫn đến hàng rào bảo vệ da trở nên suy yếu, khiến da lão hóa nhanh và dễ gặp các vấn đề về mụn, mẩn ngứa.

Có rất nhiều các sản phẩm dưỡng da trên thị trường với đủ các công dụng khác nhau cùng bảng thành phần phức tạp luôn khiến bạn có khó khăn khi lựa chọn. Dưới đây là những thành phần mà bạn nên tìm kiếm nếu mua cho mình bất cứ sản phẩm dưỡng da nào trong mùa Thu/Đông này, không chỉ bởi chúng dễ kiếm, mà còn tác dụng rất cao cùng với độ lành tính, phù hợp với mọi loại da và giá thành thì rất hợp lý.

Squalane

Squalane là một chất hữu cơ tự nhiên bên trong cơ thể mà chúng ta có thể tự sản xuất được. Squalane trên bề mặt da giúp da khỏe mạnh, đàn hồi và bảo vệ da khỏi mất nước, mất độ ẩm, bảo vệ lớp màng lipit của da. Chính vì vậy những sản phẩm chứa Squalane vô cùng dịu nhẹ, không hề gây kích ứng mà còn bảo vệ và làm da khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Glycerin

Glycerin là một chất giữ ẩm cực kì lành tính, giá thành lại rẻ mà hiệu quả lại rất tuyệt vời. Hiện nay phần lớn các sản phẩm giữ ẩm cho da đều chứa thành phần tuyệt vời này. Glycerin nên bôi lúc da đang còn ẩm để da bạn có thể giữ được độ ẩm tuyệt đối, tránh nước bốc hơi làm cho da khô đi. Thành phần này còn đặc biệt an toàn cho da nhạy cảm hay da mụn bởi vô cùng lành tính và dịu nhẹ.

Hyaluronis Acid

Một chất không thể thiếu với bất cứ ai yêu thích làm đẹp và chăm sóc da.Phân tử Hyaluronic Acid có khả năng ngậm nước gấp 1000 lần so với trọng lượng của chính mình và chúng giúp da bạn căng, mọng và đủ ẩm ngay sau khi được thoa lên. Da các bé sơ sinh luôn mềm mại bởi lúc này lượng HA trong cơ thể đang cao nhất, vì vậy để da luôn căng đầy và có sức sống, bạn đừng bỏ qua những sản phẩm chứa HA nhé.

Ceramides

Hãy hình dung về Ceramindes như một chất keo giúp kết nối và giữ các tế bào da lại với nhau, tạo hàng rào chắc chắn, ngăn độ ẩm bốc hơi và giữ da đàn hồi, khỏe mạnh. Nếu da bạn bong tróc và khô nẻ một cách quá mức, hãy tìm tới những sản phẩm có chứa thành phần này. Với chất kem dày, đặc và mượt, bất cứ sản phẩm nào chứa Ceramides cũng giúp da bạn dịu ngay tức thì các triệu chứng khô, bong tróc trong mùa lạnh.

Alpha Lipoic Acid

Đây là một thành phần rất tuyệt vời, có khả năng chống oxi hóa mạnh gấp 400 lần so với vitamin C và E, làm lớp da chết bong tróc nhẹ nhàng được mềm ra và bong ra một cách tự nhiên, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và làm da căng mịn, mờ đi các nếp nhăn. Hơn nữa, với tác dụng tốt nhưng độ kích ứng lại rất thấp, rất an toàn với cả những làn da mỏng manh nhất.

Nguồn: Brit

Theo Tri thức trẻ