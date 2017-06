Những loại mặt nạ giúp tránh nắng hiệu quả nhất

Các bạn có biết những loại mặt nạ nào giúp tránh nắng nóng hiệu quả nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin ngay dưới đây nhé!

1. Mặt nạ chữa cháy nắng bằng nha đam

Nha đam (hay còn gọi là cây lô hội, long tu) là một nguyên liệu rất tốt cho làn da do thành phần chứa axít cinnamic, vitamin B1, B2, B6 và axít folic,… và 95% thành phần là nước.

Nhờ khả năng tẩy tế bào chết, kích thích tế bào da tái tạo, kháng khuẩn, cung cấp độ ẩm, chống lão hóa, trị bỏng… nên nha đam có thể giúp xoa dịu và đưa làn da cháy nắng trở về trạng thái ban đầu.

Để chế biến mặt nạ chữa cháy nắng bằng nha đam, bạn cắt lấy 1 nhánh lá nha đam tươi, gọt vỏ rồi rửa sạch. Tiếp đó, cạo lấy lớp nhựa trong suốt trong ruột lá hoặc lấy phần thịt đắp lên vùng da cháy nắng sau khi đã được vệ sinh sạch sẽ.

Mỗi tuần thực hiện 3 – 4 lần, chỉ sau thời gian ngắn làn da bạn sẽ mịn màng cũng như đều màu hơn.

2. Cách chữa cháy nắng bằng sữa chua

Sữa chua không chỉ là một loại thực phẩm thơm ngon và bổ dưỡng, mà còn mang lại khá nhiều công dụng làm đẹp da tuyệt vời, trong đó có phục hồi làn da cháy nắng.

Bởi vì, thành phần của nó có nhiều dưỡng chất rất hữu ích cho da như a xít lactic và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Khi sử dụng, sữa chua sẽ nhanh chóng làm dịu da ngay trong những lần đầu tiên.

Rất đơn giản, bạn tắm hoặc rửa mặt sạch rồi lau khô da bằng khăn mềm. Ngay lúc da vẫn còn ẩm bạn nhẹ nhàng lấy sữa chua đã được bỏ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 phút thoa đều khắp da. Chờ khoảng 20 phút thì rửa sạch lại. Hãy đắp mặt nạ chữa cháy nắng bằng sữa chua 3 lần/tuần để có kết quả tối ưu nhất.

3. Cách chữa cháy nắng bằng khoai tây

Khoai tây cũng chính là giải pháp lý tưởng dành cho những ai chẳng may có làn da bị cháy nắng vào ngày hè. Với axit pantothenic và các vitamin A, C, nhóm B, khoai tây vừa giúp đánh bật mảng sạm đen do ánh nắng, cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng da mềm mại, thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Chữa cháy nắng bằng khoai tây tại nhà có hai cách đó là: dùng khoai tây luộc chín, nghiền nhuyễn rồi trộn chung với sữa tươi không đường đắp lên da và thoa nước ép khoai tây.

Áp dụng đều đặn 3 – 4 lần/tuần, bạn sẽ bất ngờ với sự thay đổi trên làn da của mình, da vừa mịn màng trở lại vừa trắng đẹp hơn và không lo mụn xuất hiện.

4. Cách chữa cháy nắng bằng trà xanh

Trà xanh sở hữu khá nhiều chất catechin và flavonoid, những chất này có tác dụng xoa dịu cảm giác nóng rát do cháy nắng và giúp khôi phục các tế bào bị tổn thương, phồng rộp, đen sạm hiệu quả. Chính vì vậy, nếu bị cháy nắng bạn có thể tận dụng nó để khôi phục lại sức sống và vẻ đẹp cho làn da của mình.

Chữa cháy nắng bằng trà xanh khá dễ dàng, sau khi làm sạch da bạn thoa nước trà xanh đặc lên khắp vùng da cháy nắng, vừa thoa vừa kết hợp massage nhẹ nhàng. Bên cạnh chăm sóc da bên ngoài bạn đừng quên uống nước trà xanh mỗi ngày, để phát huy kết quả tốt nhất và giữ da luôn tươi trẻ.

Ăn gì để cho đẹp da?

Trái cây và rau xanh

Là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin, tăng cường sức sống cho một làn da đẹp, tuy nhiên tác dụng của mỗi loại trái cây, rau xanh đối với làn da là khác nhau.

Nếu bạn muốn có một làn da mịn màng nên ăn nhiều: Dâu tây, cam , quýt,bưởi chanh, bông cải xanh. Bởi những loại này cung cấp lượng vitamin C phong phú, giúp hình thành collagen, cấu trúc để hỗ trợ da, giúp da trở nên mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn.

Giúp làn da chống chọi với ánh nắng mặt trời nên ăn nhiều hạt hướng dương, hạnh nhân. Hàm lượng vitamin E trong những thực phẩm này sẽ trở thành một đội quân bảo vệ da khỏi tia UV. Vitamin E chính là những chất chống oxy hóa tuyệt vời để có một làn da khỏe mạnh.

Để có một làn da tươi sáng cần bổ sung các loại hoa quả, rau màu cam, rau lá xanh đậm và màu đỏ như khoai lang, rau bina. Đây là thực phẩm cung cấp chất chống oxy hóa beta- carotene, cơ thể sẽ chuyển đổi thành vitamin A giúp bề mặt da tươi sáng, mịn màng. Carotenoid cũng có thể làm giảm độ nhạy cảm của da với ánh

Theo Khỏe & đẹp