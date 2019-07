Những bí kíp vàng bạn cần nằm lòng để lúc nào làn da cũng căng bóng như gái đôi mươi

Việc ngăn chặn lão hóa da không phải không có cách, chỉ cần bạn cần kiên nhẫn bằng quá trình chăm sóc da kết hợp với những mẹo chống lão hóa da mặt trước khi quá muộn. Dựa trên các kiến thức chuyên môn cùng với những chứng minh từ cách làm thực tiễn, các bác sĩ da liễu đã đưa ra những bước chăm sóc davào buổi sáng với 4 mẹo đơn giản để hạn chế vết nhăn, lão hóa da.



1. Sử dụng nước rửa mặt dịu nhẹ

Rửa mặt buổi sáng là bước skincare đầu tiên mỗi ngày, sửa rửa mặt sẽ giúp làm sạch làn da khỏi dầu thừa, vi khuẩn và tàn dư sản phẩm skincare không hấp thụ hết sau một đêm.

Lựa chọn sửa rửa mặt phù hợp với da mặt, những sản phẩm dịu nhẹ và ít hóa chất.

Tuy nhiên bạn nên chọn sản phẩm sửa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với da mặt vì sản phẩm có nhiều chất tẩy rửa hóa học sẽ nhanh chóng bào mòn da và gây tổn thương da gây ra tình trạng lão hóa sớm. Khi chọn sản phẩm rửa mặt, tốt nhất bạn nên nhờ nhân viên mỹ phẩm tư vấn để biết làn da bạn cần sản phẩm nào, vừa dịu nhẹ nhưng vừa đủ làm sạch để làn da đủ thông thoáng thẩm thấu các sản phẩm skincare kế tiếp.

2. Thoa kem mắt

Bọng mắt là nơi dễ dàng để lộ ra những dấu hiệu lão hóa đầu tiên vì vậy chị em cần chăm sóc vùng da quanh mắt để luôn được mịn màng và căng khỏe bằng cách thoa kem mắt mỗi sáng.

Bạn nên thoa kem mắt mỗi ngày để hạn chế để lộ vết nhăn.

Theo các bác sĩ da liễu, bước thoa kem măt vào mỗi sáng giúp loại bỏ quầng thâm, hạn chế tình trạng sưng bọng giúp bạn có một gương mặt tươi trẻ và rạng ngời hơn. Kiên nhẫn thoa kem mắt sẽ cho thấy tuổi xuân được níu giữ mỗi ngày.



3. Dùng serum vitamin C

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh vì vậy được sử dụng phổ biến để chống lão hóa. Vitamin đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nhan sắc đối với chị em qua quá trình tái tạo và sản sinh collagen, do chúng ta không thể tự tổng hợp vitamin C nên phải bổ sung các nguồn vitamin từ các loại thực vật, thuốc hay serum.

Serum vitamin C là bí quyết để giữ làn da mịn màng không tuổi.

Để bảo vệ da chống lại sự hình thành các gốc tự do gây lão hóa, thì ngoài ăn các thực phẩm hay thuốc viên nhộng thì hãy sắm cho mình loại serum bổ sung vitamin này. Sử dụng serum vitamin C trong quy trình buổi sáng giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, hình thành nếp nhăn hay vết thâm, sạm nám của da.

4. Dùng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Dù bạn đã cung cấp ẩm cho da từ việc dùng kem dưỡng ẩm riêng biệt, tuy nhiên các bác sĩ da liễu vẫn khuyên sử dụng kem chống nắng có chất dưỡng ẩm để làn da bạn mềm mại trong thời tiết nắng gắt.



Sử dụng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm là một giải pháp tối ưu.

Việc dùng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian cho quá trình skincare, vì một công hai việc, vừa bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, vừa duy trì được làn da ẩm mọng suốt ngày dài.

