Nếu tháo hết răng sứ, liệu có ai dám nhìn Nguyễn Thị Thành khi cười?

Mới đây Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đã có phát ngôn khiến nhiều người cảm thấy thực sự khó hiểu, cụ thế là trong buổi làm việc với báo chí vào ngày 15 vừa qua, trước câu hỏi về trường hợp bị tước vương miện của Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Hoa khôi du lịch 2017, Lê Âu Ngân Anh cho biết: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc".

Và ngay sau khi có phát ngôn này, Nguyễn Thị Thành cũng có đáp trả như sau: "Trước khi nói về cảm xúc của chị khi em nói như vậy thì chị xin được giải thích thêm cho em hiểu em nhé. Mũi của em là mũi giả, em có thể tháo ra rồi lắp vô được. Còn chị là răng sứ một khi đã làm thì không thể tháo ra được vì răng thật đã bị bào nhỏ chứ không phải răng sứ được dán lên trên răng thật em à. Chị nghĩ em cũng đã từng can thiệp thẩm mỹ răng thì em cũng phải hiểu được chứ nhỉ?".

Mặc dù chưa biết thực hư nàng Tân hoa hậu Ngân Anh đã sửa những bộ phận nào hay có làm răng không thì phát ngôn "tháo mũi cũng như tháo răng" này thật sự là "đỉnh của đỉnh". Bởi ai cũng biết khi đã quyết định bọc răng sứ, thì bạn phải mài nhỏ răng thật đi. Mà một khi đã mài đồ thật rồi thì lấy lại kiểu gì?!. Và nếu nàng Tân hoa hậu Lê Âu Ngân Anh chưa biết nếu tháo răng sứ ra sẽ thế nào thì dưới đây là đáp án:

Đây là cận cảnh hàm răng bị mài nhỏ trước khi bọc răng sứ, và nếu Nguyễn Thị Thành tháo hết răng sứ đi thì...chắc hẳn sẽ chẳng ai dám nhìn cô nàng khi cười nữa. Nhìn răng bé xíu thế này chẳng khác mấy nhân vật trong phim kinh dị!.

Hoa khôi Áo dài 2016 Diệu Ngọc cũng từng để lộ ảnh hàm răng bị mài nhỏ như răng chuột trước khi lắp răng sứ. Thật tình nếu bỏ răng sứ đi thì thả cứ để răng cũ còn hơn.

Cô nàng Hà Lade thậm chí không ngận ngại live stream luôn cảnh làm răng của mình. Có thể thấy trước khi có hàm răng sứ đều tăm tắp, cô nàng cũng phải trải qua quá trình mài răng cho bé lại.

Thanh Bi nhờ làm răng sứ mà "lên hương" nhan sấc. Cô nàng cũng từng bị lộ ảnh sau khi mài răng để lắp răng sứ. Và quả thật với hàm răng bị mài nhỏ như thế này thì chả dám nói chuyện huống chi là cười.

Trong showbiz Việt cũng có rất nhiều ngươi chọn bọc răng sứ để tân trang lại nhan sắc của mình:

Đức Phúc

Á hậu Huyển My

Thuý Vi bọc sứ 19 chiếc răng, chi phí thực hiện là xấp xỉ 250 triệu.

Thủy Tiên

