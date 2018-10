Nếu bị nám thì 6 sản phẩm được bác sĩ da liễu khuyến khích sau sẽ rất đáng để bạn tham khảo

Bên cạnh mụn, những vết nám và tàn nhang cũng là kẻ thù đối với làn da của chúng ta. Chúng là hậu quả của quá trình tăng sắc tố, được gây ra do tiếp xúc nhiều với tia cực tím, do nội tiết tố hay do tổn thương sau mụn gây ra. Nám cũng là tình trạng da rất khó điều trị bằng các sản phẩm bôi ngoài, tuy nhiên bạn có thể khiến những vết nám có vẻ mờ hơn, cải thiện tình trạng da nhờ những sản phẩm dưới đây. Đây đều là những món mỹ phẩm uy tín được các bác sĩ da liễu khuyên dùng.

1. PCA Skin Pigment Gel (Khoảng 1.300.000 VNĐ)

Bác sĩ Joyce Imahiyerobo-ip phân tích "Nó hoạt động bằng cách ức chế một enzyme gọi là tyrosinase – nhân tố thúc đẩy việc sản xuất melanin và sắc tố". Tuy nhiên, cô khuyến cáo nên sử dụng thành phần này một cách thận trọng. "Mối lo ngại đối với hydroquinone trong sản phẩm là nó cũng có thể tẩy trắng da bình thường, rất nhiều người đã kích ứng da, và nếu nó được sử dụng trong một thời gian dài nó có thể phản tác dụng. Tuy nhiên, đây chính là sản phẩm chống lại sự biến đổi sắc tố cực kỳ hiệu quả".

2. Chất làm sáng da Hydropeptide Lumapro-C Skin Brightening Pigment Corrector (Khoảng 3.000.000 VNĐ)

Bất kỳ sản phẩm vitamin C nào cũng đều có lợi cho da theo vô số cách. Bác sĩ Imahiyerobo giải thích: "Đó là một chất chống oxy hóa mạnh - phòng ngừa các gốc tự do mà có thể dẫn đến ung thư và lão hóa da. Nó cung cấp khả năng bảo vệ và có tác dụng chống sắc tố". Khi nói đến tăng sắc tố, vitamin C hoạt động bằng cách gián đoạn bước quan trọng trong quá trình tạo melanogenesis (sản xuất sắc tố), do đó làm suy yếu da. Vấn đề với vitamin C là nó là một phân tử rất không ổn định. Cách tốt nhất để kết hợp dùng vitamin C là một dược mỹ phẩm cũng có tác nhân làm sáng da khác.

3. Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum (Khoảng 2.000.000 VNĐ)

Bác sĩ da liễu Dendy Engelman là một fan hâm mộ của retinol vì nó giúp chống lão hóa. Loại retinoid phù hợp với làn da của bạn sẽ giúp làm mịn nếp nhăn, tăng cường sản xuất collagen, và giúp làm đều màu da. Dạng viên nang của sản phẩm đảm bảo rằng mỗi lần dùng sẽ sử dụng 1 viên, vì vậy đối với người mới bắt đầu dùng retinol, họ sẽ không cần lăn tăn về liều lượng.

4. Amala Brightening Corrective Concentrate (Khoảng 4.500.000 VNĐ)

Dòng Brighten từ Amala được pha chế với các thành phần hoạt tính, như hoa thủy tiên hữu cơ, để cải thiện tông màu và sự trẻ trung của làn da. "Những công thức hiệu quả cao nhằm cải thiện ảnh hưởng của tuổi tác và làm giảm bớt sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách sử dụng nguyên liệu thực vật an toàn" - người đồng sáng lập Amala, Joi Ruud giải thích.

5. SkinMedica Lytera 2.0 Pigment Correcting Serum (Khoảng 3.500.000 VNĐ)

"Lytera giúp làm giảm sự đổi màu da và giảm thiểu sự xuất hiện của các đốm đen trả lại làn da tươi sáng và rạng rỡ" David Shafer, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại New York giải thích. "Vitamin C giúp cho thúc đẩy sự hình thành collagen, vitamin B3 và squalene giúp dưỡng ẩm, retinol kích thích tẩy tế bào chết, và tetrapeptide-30 giúp làm sáng da".

6. Proactiv Advanced Dark Spot Correcting Serum (Khoảng 1.200.000 VNĐ)

Nếu bạn có những đốm đen cứng đầu mãi không biến mất, bác sĩ Shafer khuyên bạn nên thử các sản phẩm không kê đơn có chứa axit kojic, chiết xuất từ rễ cam thảo, hoặc hydroquinone. "Bạn có thể tham khảo Proactiv Dark Spot Corrector với hydroquinone 2%", Shafer nói. "Tuy nhiên lưu ý không được sử dụng trên vùng da hở, và thoa lên vùng thâm còn sót lại từ mụn. Đừng quên thoa kem chống nắng với chỉ số SPF 30 trở lên mỗi ngày".

Nguồn: Byrdie

Theo Helinio