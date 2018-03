Nếu bạn kẻ lông mày mãi mà vẫn thấy sai sai, 5 mẹo này sẽ giúp công cuộc tô vẽ của bạn thay đổi

1. Chì, bột, gel: chọn đúng loại phù hợp nhất với lông mày của bạn

Những cô nàng mới tập tành kẻ lông mày hẳn sẽ không tránh khỏi "loạn óc" khi biết rằng riêng việc kẻ mày cũng có tới 3 loại sản phẩm khác nhau: chì, bột và gel. Đừng vội vàng chọn bừa nhé vì chúng không giống nhau chút nào, mỗi loại lại có ưu điểm riêng và được thiết kế để đáp ứng từng nhu cầu khác nhau.

Nếu lông mày bạn thưa và bạn muốn kẻ mày một cách tự nhiên nhất có thể, hãy chọn bột kẻ mày. Với bột kẻ mày, bạn sẽ cần dùng tới cọ, tuy hơi lích kích một chút nhưng hàng mày sau khi kẻ sẽ vô cùng mềm mại, tự nhiên. Đây cũng là sản phẩm thích hợp nhất dành cho người mới bắt đầu bởi nó cực kỳ dễ dùng.

Sản phẩm gợi ý: NYX Eyebrow Cake Powder (140.000 VNĐ), Naris Brows Up Powder Eyebrow (255.000 VNĐ)

Trong trường hợp bạn muốn gẩy từng sợi mày sao cho giống thật nhất có thể, chì kẻ mày lại là lựa chọn số một. Hãy chọn loại chì có đầu thật nhỏ với thiết kế vặn lên xuống, vừa tiện lợi lại vừa đảm bảo mang đến hàng mày dày rậm tự nhiên.

Sản phẩm gợi ý: NYX Micro Brow Pencil (230.000 VNĐ), BH Cosmetics Studio Pro HD Brow Pencil (160.000 VNĐ)

Sản phẩm còn lại, gel kẻ mày (pomade) lại thích hợp nhất với người đã có lông mày rậm sẵn hoặc thích kẻ mày thật đậm và ấn tượng.

Sản phẩm gợi ý: Anastasia Beverly Hills Dipbrow Pomade (410.000 VNĐ), E.L.F Eyebrow Kit (90.000 VNĐ)

Đôi khi, để có hàng mày ưng ý nhất, bạn có thể kết hợp nhiều sản phẩm kẻ mày cùng lúc. Hãy tham khảo hướng dẫn kẻ mày sắc nét mà vẫn tự nhiên của chuyên gia trang điểm nổi tiếng Son Dae Sik .

2. Chọn đúng màu

Lâu nay, nâu vẫn là màu phổ biến nhất được các tín đồ làm đẹp chọn lựa khi tìm đến sản phẩm kẻ lông mày. Vậy nhưng đây chưa chắc đã là màu phù hợp nhất dành cho bạn đâu. Theo các chuyên gia trang điểm, màu lông mày chuẩn nhất là màu nhạt hơn màu tóc bạn 1 tông. Màu lông mày quá đậm dễ khiến khuôn mặt bị cứng và có thể còn làm bạn trông già hơn tuổi thật nữa đấy.

Ngoài việc chọn sản phẩm kẻ mày theo quy tắc đậm nhạt ở trên, bạn cũng nên chú ý đến màu sắc nữa. Thông thường, những người sở hữu mái tóc đen hoặc nâu đen sẽ hợp nhất với sản phẩm kẻ mày màu nâu đen hoặc nâu ghi. Nếu tóc bạn nhuộm màu sáng, nâu hạt dẻ, nâu sáng và nâu ghi cũng là lựa chọn an toàn. Tuy nhiên, hãy tránh xa sắc nâu đỏ bởi chúng sẽ rất lạc quẻ. Đây cũng là màu mà các chuyên gia trang điểm đánh giá là kỳ cục nhất và không hợp để kẻ mày với đa số mọi người.

3. Thao tác thật nhẹ nhàng

Một trong những lỗi phổ biến mà nhiều người thường mắc phải là tô quá mạnh tay (với chì) hoặc nhúng quá nhiều gel vào cọ khi kẻ. Kết quả của việc này là hàng mày của bạn sẽ bị đậm quá, cứng quá và thiếu hài hòa với khuôn mặt. Hãy nhớ rằng khi kẻ mày thì "less is more" - bạn thường cần ít sản phẩm hơn bạn tưởng đấy. Ngoại trừ trường hợp bạn muốn kẻ mày thật đậm, thật sắc nét để phục vụ cho một style trang điểm đặc biệt nào đó, trong phần lớn trường hợp, bạn sẽ chỉ cần kẻ vào những phần bị thưa trên lông mày mà thôi, đừng nghĩ rằng mình phải "tô màu" cả hàng mày.

Bên cạnh thao tác thật nhẹ nhàng, bạn cũng nên trưng dụng tối đa cây cọ chải mày (đầu cọ đi kèm với chì kẻ mày hoặc bạn có thể mua riêng). Tưởng vô thưởng vô phạt nhưng cây cọ này lại giúp phân bố lượng chì/bột đều khắp lông mày, giúp hàng mày trông mềm mại, tự nhiên hơn hẳn.

4. Tỉa lông mày vào khuôn dáng trước khi kẻ

Người thường xuyên kẻ mày sẽ rút ra được kinh nghiệm xương máu: lông mày vào khuôn sẵn luôn dễ kẻ hơn rất nhiều. Đúng vậy, hàng mày được tỉa tót vào hàng lối tựa như "kim chỉ nam" vậy, bạn chỉ cần kẻ theo khuôn đó mà thôi, rất dễ dàng và nhanh chóng. Ngược lại, khi bạn để lông mày mọc lộn xộn, việc kẻ mày sẽ khó khăn hơn nhiều, giống như bạn vừa đi vừa phải mò đường vậy. Do đó, hãy waxing lông mày một tháng một lần để đảm bảo hàng mày của mình luôn có phom dáng nghiêm chỉnh. Đối với một vài sợi lông riêng lẻ mọc thừa ra ngoài, bạn hãy xử lý bằng nhíp.

5. Kẻ theo dáng mày tự nhiên

Nhiều người thường kẻ lông mày theo trend, cố ép hàng mày của mình "biến hình" theo xu hướng lông mày ngang, rồi lông mày vòng cung, thậm chí là lông mày "nhể ốc" mà không biết rằng dáng mày phù hợp nhất với khuôn mặt của mình chính là dáng mày nguyên thủy mà bản thân có từ khi sinh ra. Đây cũng là nguyên tắc được các chuyên gia trang điểm nổi tiếng áp dụng nhiều nhất khi kẻ lông mày: biến lông mày của bạn thành phiên bản đẹp nhất của nó chứ không phải biến nó thành một thứ khác hẳn.

Bởi vậy, nếu bạn sinh ra với dáng mày ngang, đừng cố biến nó thành dáng vòng cung; nếu bạn đã sở hữu sẵn cặp mày vòng cung, đừng cố ép nó thành kiểu mày "nhể ốc". Hãy trân trọng dáng mày nguyên thủy của mình bởi đó chính là dáng mày hợp với khuôn mặt bạn nhất.

Nguồn: Self

Theo Tri thức trẻ