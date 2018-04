Nạn nhân bị xe bán tải kéo lê dưới gầm đã tỉnh nhưng chưa nhận ra người thân

Bà Lan chăm sóc con trai.

Sau hơn mười ngày điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu Ngoại Bệnh viện Xanh Pôn, tình trạng sức khoẻ của anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976, trú tại ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, người bị xe bán tải đâm, kéo lê dưới gầm xe tại khu vực ngã sáu Ô Chợ Dừa vào đêm 11/4) đã có những chuyển biến tích cực.

Kể từ ngày con trai nhập viện, bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ anh Đạt) cho biết, con trai bà mới được mổ xương cằm cách đây bốn ngày và đang phải thở máy.

Bà Diệp Thị Lan, mẹ anh Đỗ Mạnh Đạt.

Qua hơn mười ngày điều trị, đến nay anh Đạt đã cử động được chân, tay và mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng chưa thể nhận ra ai.

Hiện, anh Đạt chưa thể nói được, theo các bác sỹ, khoảng hai mươi ngày nữa, con trai bà mới có thể giao tiếp được với mọi người.

"Đứa cháu gái lúc nãy mới lên thay cho một tý, tôi tranh thủ về nhà tắm rồi lại lên. Giờ nhà chỉ có hai mẹ con nên từ ngày nó nằm viện tôi phải ở đây ngày đêm để chăm sóc...", bà Lan buồn rầu nói.

Bà Lan cũng chia sẻ, trước khi con trai gặp nạn, bà bán trà đá ở đầu ngõ gần nhà từ 17h đến khoảng 22h, mỗi ngày thu nhập khoảng hơn 100.000đ.

Chiếc xe bán tải đâm, kéo lê anh Đạt đêm 11/4.

Mỗi ngày nằm viện của anh Đạt tiêu tốn hết gần 7.000.000đ. Trong đó, 5.000.000đ tiền nằm phòng bệnh, 700.000đ tiền sữa truyền thẳng vào cơ thể và gần 1.000.000đ tiền thuốc.

Đến thời điểm hiện tại, bà Lan đã nộp 60.000.000đ tiền viện phí cho anh Đạt.

Bên phía gia đình tài xế Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, người điều khiển xe bán tải đâm, kéo lê anh Đạt dưới gầm xe đêm 11/4) đã hỗ trợ gia đình bà 15.000.000đ

"Tất cả mọi chỗ có thể vay mượn được tôi đều đã nhờ các cháu vay hết rồi, những ngày tiếp theo tôi không biết phải xoay xở ở đâu để có tiền đóng viện phí cho nó...", bà Lan nói.

Hơn mười ngày chăm con ở viện, người mẹ già vô cùng lo lắng, chưa một đêm ngủ yên giấc bởi bà sợ sau này anh Đạt có khoẻ lại và ra viện thì sức khoẻ không còn được như xưa nữa, có thể bị liệt chân, tay hoặc đầu óc có vấn đề.

Ngoài ra, bà cũng mong muốn gia đình tài xế Dương cùng chung tay với gia đình mình để lo tiền viện phí cho anh Đạt.

Sau khi con trai ổn định sức khoẻ, gia đình bà Lan cũng có lời với các cơ quan pháp luật để có thể giảm nhẹ tội cho tài xế Dương.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, ngày 20/4, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định Khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Dương và ra lệnh tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, vào ngày 13/4, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại ngã 6 Ô Chợ Dừa, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương – người duy nhất có mặt trên xe ô tô bán tải hiệu Madza mang BKS 29C-817.27, và đâm vào xe máy do anh Đạt điều khiển.

