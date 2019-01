Năm Kỷ Hợi, quý cô 12 con giáp mặc đồ màu gì để năm mới "tăng vận đỏ, giảm vận xui"

Tuổi Tý (màu xanh lá)

Màu xanh lá chính là màu may mắn trong năm 2019 của tuổi Tý, đây không chỉ là màu sắc tượng trưng cho sinh mệnh, sự sinh sôi, nảy nở nói chung mà còn mang lại nhiều may mắn và thịnh vượng dành riêng cho người cầm tinh con Chuột.

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn chán hay áp lực tinh thần, người tuổi Tý có thể vận đồ hay phụ kiện màu xanh lá, hoặc đơn giản là hòa mình vào thiên nhiên để nhanh chóng lấy lại nguồn năng lượng đã mất. Màu sắc này chính là động lực, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên dành cho bạn.

Các quý cô tuổi Tý có thể lựa chọn các bộ trang phục kết hợp cả hai màu đỏ và xanh lá cây - tất cả đều đậm nhằm thêm sức mạnh, được cho là góp phần hỗ trợ năm 2019 của bạn diễn ra thuận lợi.

Tuổi Sửu (màu xanh lam)

Màu sắc may mắn 2019 của bạn tuổi Sửu là xanh lam đậm, đây là màu sắc được cho là khai vận, mang tới nhiều may mắn về tài lộc và tình duyên cho người tuổi Sửu trong năm 2019. Đây là một trong những màu sắc có tác dụng trấn an tinh thần rất tốt. Chỉ cần nhìn thấy nó, cơn giận của người tuổi Sửu sẽ nguôi ngoai nhanh chóng. Điều đó giúp bạn sáng suốt, bình tĩnh và làm chủ mọi tình huống, thành công chỉ còn là vấn đề thời gian.

Màu xanh lam được mix theo tông đậm nhạt sẽ đem lại may mắn cho quý cô tuổi Sửu

Tuổi Dần (màu xanh da trời)

Màu may mắn của tuổi Dần năm 2019 là màu xanh da trời, tuy không phải là màu sắc tương hợp với bản mệnh người tuổi Dần, nhưng xanh da trời lại được quan niệm có tác dụng bổ sung những điều thiếu sót, hóa giải ảnh hưởng xấu của hung tinh trong Cửu cung phi tinh, loại bỏ kẻ tiểu nhân đeo bám, gián tiếp thúc đẩy vận trình hưng vượng. Hơn nữa, xanh da trời đại diện cho màu sắc của tự nhiên, chứa nhiều linh khí mang tới sự linh động, hoạt bát trong tư duy và cách xử trí mọi việc.

Xanh da trời là một trong hai màu may mắn của người tuổi Dần năm nay.

Tuổi Mão (màu đỏ)

Màu sắc may mắn 2019 tuổi Mão là màu đỏ và đặc biệt là đỏ tươi không những mang lại sự phấn khích, cảm giác vui tươi, năng động mà còn hút nhiều may mắn về tài lộc. Với việc sử dụng màu đỏ thường xuyên như mặc, đeo trang sức hay đồ phong thủy, sử dụng nội thất màu đỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của người tuổi Mão. Nó được quan niệm là sẽ giúp bạn cầu được ước thấy, vạn sự như ý, đặc biệt khiến kẻ tiểu nhân luôn phải kinh hãi mà tránh xa.

Những trang phục màu đỏ sẽ mang tới may mắn cho người tuổi Mão

Tuổi Thìn (màu cam)

Màu may mắn của người tuổi Thìn trong năm 2019 là màu cam, với những bạn tuổi Thìn, họ không quá cầu kì trong việc phối hợp các loại màu sắc. Màu sắc được sử dụng theo tâm trạng, vui thì phối đồ có gam màu sáng, tươi vui, buồn buồn lại thích những màu trầm lắng. Tuy nhiên, dù thích hay không, bạn vẫn nên sử dụng nhiều màu cam trong năm 2019 nhé. Vì đây chính là màu sắc mang tới niềm vui, sự may mắn, cát tường cho bạn.

Màu cam mang lại may mắn cho người tuổi Thìn

Tuổi Tỵ (màu vàng)

Người tuổi Tỵ trong năm 2019 rất hợp với màu vàng, đây là gam màu vừa mang tính nhắc nhở, lại cũng là biểu tượng cho mục tiêu phấn đấu. Nếu những ai cầm tinh con Rắn vẫn còn hoang mang, chưa xác định được hướng đi trong công việc, cuộc sống, bạn có thể sử dụng nhiều màu may mắn năm 2019 này. Để mỗi lần cảm thấy buồn chán, mất phương hướng, nó sẽ giúp bạn sớm tìm lại chính mình, đồng thời đề ra mục tiêu phấn đấu rõ ràng, nâng bước thành công ngày càng rực rỡ.

Năm nay, màu may mắn của người tuổi Tỵ là vàng

Tuổi Ngọ (màu tím)

Gam màu tím chính là những màu may mắn năm 2019 dành cho người tuổi Ngọ. Sắc màu tím tươi tắn sẽ mang tới nhiều may mắn và sự khởi sắc trong cả sự nghiệp, tình duyên và tiền bạc cho người tuổi Ngọ. Bên cạnh đó, nó được quan niệm là có tác dụng xua đuổi kẻ tiểu nhân đeo bám, hóa giải ảnh hưởng xấu từ những hung tinh, mang tới năm 2019 thuận buồm xuôi gió cho bạn.

Gam màu tím chính là những màu may mắn năm 2019 dành cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Mùi (màu vàng)

Màu may mắn năm 2019 của tuổi Mùi là màu vàng cát sa mạc, gam màu này giúp bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống, sức khỏe dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, trút bỏ mọi gánh nặng vật chất và tinh thần trong cuộc sống. Chính vì vậy hãy chú ý hơn tới việc sử dụng màu sắc cát tường, niềm vui nối tiếp niềm vui, cả năm tưng bừng, hứng khởi.

Người tuổi Mùi cũng có thể lựa chọn phụ kiện màu vàng để tăng thêm phần may mắn.

Tuổi Thân (màu xanh rêu)

Gam màu sắc may mắn của tuổi Thân trong năm 2019 là màu xanh rêu, đây là màu trầm lắng nhằm áp chế ảnh hưởng từ những vận xui hung hãn ập đến mà tuổi Thân không lường trước được. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là màu xanh rêu mà có thể là màu đen hay xám đều hợp. Gam màu trầm nhưng vẫn có sắc tươi tắn, vừa có tác dụng hóa giải sát khí, vừa mang tới sự tươi vui, niềm hi vọng mới.

Gam màu sắc may mắn của tuổi Thân trong năm 2019 là màu xanh rêu

Tuổi Dậu (màu xám)

Màu xám sẽ giúp người tuổi Dậu tránh xa những tranh chấp, mâu thuẫn, rắc rối thị phi nơi công sở nói riêng hay trong cuộc sống nói chung. Nó nhắc nhở bạn luôn nghiêm cẩn giữ mình, bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống. Có như vậy, cả sự nghiệp, tài vận, tình yêu, hôn nhân, sức khỏe của người tuổi Dậu đều tốt đẹp, đón nhiều tin vui liên tiếp, và gam màu này cũng chính là màu may mắn năm 2019 của những bạn tuổi Dậu.

Tông màu ghi nhẹ nhàng, thanh lịch là sự lựa chọn hàng đầu cho người tuổi Dậu trong năm nay

Tuổi Tuất (đen, tím than)

Màu sắc may mắn 2019 tuổi Tuất là các gam màu tối, như màu đen, tím than đen. Màu đen có tác dụng khắc chế sát khí ảnh hưởng tới vận mệnh của người tuổi Tuất trong năm 2019. Bạn có thể sử dụng ví tiền, đồ nội thất hay mặc quần áo màu đen trong đời sống thường ngày. Bên cạnh đó, màu sắc này cũng giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi những mâu thuẫn, xung đột trong các mối quan hệ xã giao để luôn ở thế chủ động, được người khác kính nể.

Màu sắc may mắn 2019 tuổi Tuất là các gam màu tối, như màu đen, tím than đen.

Tuổi Hợi (màu trắng)

Vị trí cuối trong bảng 12 con giáp được dành cho các cá nhân tuổi Hợi năm Kỷ Hợi. Theo nghiên cứu, gam màu mang lại nhiều may mắn và sự thịnh vượng cho người tuổi Hợi trong năm 2019 chính là màu trắng. Bên cạnh đó, nó còn hóa giải sát khí, giúp bạn gặp hung hóa cát, tài lộc song toàn, dễ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Gam màu mang lại nhiều may mắn và sự thịnh vượng cho người tuổi Hợi trong năm 2019 chính là màu trắng.

