Nam chính phim 'Ký sinh trùng' ngoài đời ăn mặc thế nào?

Không chỉ áo thun hay sơ mi đơn giản, nam diễn viên Hàn Quốc cũng chuộng những mẫu blazer thanh lịch. Tuy nhiên, màu sắc và họa tiết mang đến cho anh sự trẻ trung trước công chúng. Ngôi sao sinh năm 1990 đã tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Rooftop Prince (Hoàng tử gác mái), You’re All Surrounded (Chạy đâu cho thoát), Fight For My Way (Thanh xuân vật vã)… Năm 2015, anh mới được đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Hogu’s Love của đài tvN. Ảnh: Choi Woo Sik.