Mỹ nhân Việt "hốt hoảng" bị đồn mang thai nguyên nhân chỉ vì váy áo phản chủ

Phạm Hương

Giữa thời điểm sang Mỹ nghỉ dưỡng, Phạm Hương khoe ảnh lộ vùng bụng to. Bộ váy liền dáng xòe nhẹ nhàng vô tình khiến vòng 2 của cô trở nên kém thon gọn, nghi án bầu bí được dấy lên chỉ vì bộ váy này.

Một bức ảnh Phạm Hương chưa qua chỉnh sửa, có thể thấy vóc dáng, hay đặc biệt là vòng 2 của Phạm Hương khá đầy đặn khi diện thiết kế váy Dior này.

Người đẹp vốn đi theo phong cách "kín cổng cao tường" nhưng không thể phủ nhận rằng những thiết kế bồng bềnh khiến cho cô nàng già đi và lên cân thấy rõ.

Luôn im lặng trước mọi lời đồn, ngày hôm qua, Phạm Hương đăng ảnh diện đồ trẻ trung với áo phông, quần jeans và giày thể thao ton sur ton. Động thái này ngầm phủ nhận tin đồn mang thai. Tuy nhiên không ít người đặt câu hỏi đây là ảnh mới chụp hay hình cũ nhưng giờ mới được người đẹp chia sẻ?

Nhã Phương

Trong một sự kiện gần đây, Nhã Phương chọn một thiết kế đầm peplum màu trắng tinh khôi, theo "như lời đồn" thì cô cố tình chọn thiết kế này và khéo cầm clutch che vòng 2 to hơn bình thường của mình. Nhiều người cảm thấy dù che chắn cẩn thận nhưng vẫn thấy vòng bụng có phần hơi to của cô.

Rồi khi Nhã Phương diện bộ áo dài đỏ trong ngày lễ ăn hỏi, áo dài vốn dĩ phom dáng ôm sát vóc dáng nên dễ để lộ vòng 2 lùng bùng thiếu thon gọn.

Sau ngày kết hôn, có thêm vìa lần Nhã Phương mặc đồ rộng rãi khiến công chúng lại được dịp nghĩ rằng cô nàng đang mang bầu trong những tháng đầu tiên của chu kỳ.

Hari Won

Trong suốt thời gian quen nhau đến khi kết hôn, Hari Won có lẽ là nữ ca sĩ vướng phải nghi vấn đang mang thai khi vòng hai to bất thường. Tuy nhiên, cả Hari Won lẫn Trấn Thành đều lên tiếng phủ nhận thông tin, cặp đôi khẳng định do bụng nữ ca sĩ to vì ăn nhiều chứ không phải mang bầu.

Trong một đêm diễn tại Mỹ, nữ ca sĩ tiếp tục để lộ vòng hai to bất thường.

Sau đó, Hari Won khiến khán giả bất ngờ khi cô trông gầy hẳn. Được biết, Hari Won đã phải ăn kiêng và tập luyện rất hà khắc để lấy lại vóc dáng thon gọn

Lệ Quyên

Cách đây chưa lâu, nhiều khán giả nghi ngờ nữ ca sĩ Lệ Quyên đang có tin vui lần 2 khi liên tục diện những bộ váy phom rộng để lộ vòng eo lùm xùm.

Trước nghi vấn ấy, Lệ Quyên hài hước chia sẻ: “Đây, các bạn cứ nhìn đi. Vòng eo 62 vẫn chưa có gì thay đổi (cười).” Bên cạnh đó, khi được hỏi thêm về kế hoạch sinh con, nữ ca sĩ nói thêm: “Chuyện có con cứ để tự nhiên đi và duy nhất có một điều mà không ai có thể định trước được đó là chuyện con cái. Mọi người vẫn luôn dùng từ là “lộc trời cho”. Đôi khi mình muốn chưa chắc đã có. Điều gì mà mình không kiểm soát được và không nằm trong chủ quan của mình thì cứ để mọi thứ được tự nhiên. Quyên chưa nặng nề lắm về vấn đề đó. Tất nhiên có thêm “lộc” lớn như vậy thì sẽ ưu tiên hàng đầu.”

Sau đó, trong hậu trường tại một cuộc thi, với bộ váy xanh pastel nhẹ nhàng, giọng ca Sầu lẻ bóng đập tan tin đồn mang thai, ghi điểm bởi sự xinh đẹp và gần gũi của mình.

K.N (th)