Muốn mông cong, ngực nở nhất định chị em phải nghe theo lời khuyên nhẹ nhàng nhưng cực kỳ hà khắc của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga

Quỳnh Nga thường khích lệ người thân, bạn bè, khán giả cùng cô tập luyện để giữ dáng khỏe mạnh. Nữ nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng sống tích cực khi đam mê rèn luyện thân thể, cô đặc biệt yêu thích bộ môn yoga, kiên trì rèn luyện hình thể.



Tuy nhiên, để có được vóc dáng "như mơ" cùng cân nặng lý tưởng, Quỳnh Nga tiết lộ trong một sự kiện cô tham dự ngày hôm qua tại Hà Nội, là cô còn phải thực hiện một chế độ ăn cực kỳ nghiêm ngặt, hà khắc và không cho phép mình lơ là, chiều chuộng bản thân.

Theo Quỳnh Nga, để giữ được cân nặng đạt mức chuẩn mực như mình mong muốn, bí kíp quan trọng nhất là cô không bao giờ bỏ bữa sáng. "Khi ngủ dậy vào buổi sáng, cơ thể bạn thực sự đang rất thiếu năng lượng. Nếu bạn không ăn sáng, bạn đang tự làm cho quá trình trao đổi chất của cơ thể bị chậm lại, các cơ bắp bị "bỏ đói" nên rất rệu rã, tạo điều kiện cho nhu cầu ăn tăng lên vào các bữa tiếp theo trong ngày"- Quỳnh Nga chia sẻ. Chính vì vậy, bất luận bận rộn như thế nào, Quỳnh Nga vẫn đều dành thời gian cho bữa sáng, đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho cả một ngày.

Vóc dáng xinh đep của "cá sấu" Quỳnh Nga.

Để kiểm soát cân nặng, Quỳnh Nga cho biết, chị em nên "bỏ túi" những nguyên tắc cơ bản như sau: ăn nhiều chất đạm, ăn thêm chất xơ, giảm căng thẳng, tập yoga, ăn chia phần nhỏ, cung cấp thêm vitamin D… Quỳnh Nga đã kiểm nghiệm thấy rằng khi ăn uống nếu ăn bằng đĩa, bát to, lập tức người ăn cũng sẽ ăn nhiều hơn do định lượng đồ ăn theo kích cỡ của bát, đĩa. Nhưng, nếu chọn bát nhỏ, cũng vì thế mà người ăn sẽ giảm lượng thức ăn nạp vào một cách rất đơn giản. Bữa trưa và bữa tối Quỳnh Nga thường dùng bát đĩa nhỏ, và cố gắng ăn chậm, nhai kỹ. Việc này vừa giúp Quỳnh Nga ăn ít hơn, dễ no, lại tốt cho tiêu hóa, cho dạ dày. Các bữa trưa và tối cô cũng thường ăn nhiều salat, rau xanh.

Theo Quỳnh Nga, nhiều người cho rằng thay vì ăn cơm, có thể ăn hoa quả để giảm tinh bột, tốt cho cơ thể. Nhưng điều đó không chính xác, trong hoa quả cũng có chất ngọt nên nếu đã ăn hoa quả thì sẽ phải giảm bớt hoặc không ăn đồ ngọt nữa mới mong kiểm soát được cân nặng. Trong nhà Quỳnh Nga, cô hạn chế thấp nhất việc để các đồ ngọt, các loại bánh kẹo mà thay vào đó là rau xanh, hoa quả… Việc loại trừ đồ ngọt ra khỏi nhà, khỏi tủ lạnh cũng là một "mẹo" cực kỳ hiệu quả để hạn chế ăn ngọt, kiểm soát cân nặng.

Nhờ những bí kíp bỏ túi khá "nhẹ nhàng" nhưng cũng rất hà khắc đó mà Quỳnh Nga luôn giữ ổn định cân nặng, có vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Nhờ đó mà cô thường chọn cho mình những thiết kế gợi cảm, khoe được trọn vẹn lợi thế hình thể nóng bỏng khi tham gia các sự kiện hay vào các vai diễn nữ tính, sexy. Trong sự kiện ngày hôm qua, Quỳnh Nga diện váy trắng khoe vòng 1 cực kỳ nóng nỏng, trẻ trung. Việc giữ gìn sắc vóc cũng giúp cô được nhiều nhãn hàng làm đẹp quan tâm.

Để có được vóc dáng chuẩn đẹp, Quỳnh Nga phải có chế độ luyện tập cùng dinh dưỡng cực kỳ hà khắc.

Đỗ Quyên (th)