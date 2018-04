Muốn mặc maxi nổi nhất hè này mà không biết 5 cách này thì khó lắm!

Mặc dù maxi là một kiểu trang phục phổ biến và đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng giúp chị em xinh đẹp và mềm mại. Nếu không lựa chọn được đúng kiểu dáng và màu sắc, maxi cũng sẽ là "thủ phạm" khiến chị em bị chê quê và sến. Dưới đây là một vài gợi ý giúp phụ nữ có những lựa chọn thích hợp hơn với kiểu váy không thể thiếu trong mùa hè này.

1. LƯU Ý VỀ VÙNG EO

Nếu như những năm trước, váy maxi rộng rãi, dáng suông được ưa chuộng thì hè này những thiết kế có điểm chiết éo lại phủ sóng rộng rãi. Tuy maxi dáng suông thoải mái hơn nhưng lại không đem đến hiệu ứng thị giác tốt và khả năng tôn dáng cao cho chị em. Chính vì vậy, để hấp dẫn hơn, hè này bạn nên chọn váy có điểm nhấn eo để tỏa sáng. Maxi điệu đà, có tay là lựa chọn có tính ứng dụng cao khi vừa có thể ra phố, vẫn có thể thả dáng trên biển.

Những chiếc váy có điểm nhấn eo giúp ai nấy đều trở nên mềm mại và duyên dáng hơn.

2. MÀU SẮC THÌ SAO?

Màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không quá rực rỡ là xu hướng maxi mùa hè này. Màu sắc có thể tươi mới nhưng phối hài hòa, chị em nên tránh chọn mua váy có màu quá chọi nhau, nhiều sắc độ không liên quan. Bị chê quê mùa và sến là điều khó lòng tránh khỏi nếu chọn váy có màu kém tinh tế. Nếu bạn không mấy am hiểu về màu sắc, hãy chọn những thiết kế có gam màu trầm hoặc pastel.

Váy phối quá nhiều màu sắc chẳng giúp chị em trở nên nổi bật hơn mà còn khiến hình ảnh kém hài hòa.

3. CHẤT LIỆU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP?

Váy maxi chất thun, lanh mát mẻ nhưng lại không phải lựa chọn đẹp mắt. Thay vào đó, để thu hút và lịch sự hơn, chị em hãy chọn váy may từ vải kate, chiffon hoặc voan cao cấp. Hiện tại, rất nhiều shop bán váy maxi được may từ vải mỏng, nhẹ và không lo việc nhàu nhĩ. Kiểu dáng có được may cầu kỳ tới đâu mà vải kém chất lượng thì cũng bị nhận điểm trừ mà thôi!

Maxi từ vải lanh khiến người mặc kém thanh lịch khi thường bị nhàu nhĩ.

4. ĐỘ DÀI CỦA VÁY RA SAO THÌ VỪA?

Mặc dù maxi vốn được nhắc tới như một chiếc váy dài thướt tha, nhưng đôi khi việc mặc một chiếc váy quá dài khiến chị em vô tình trở nên nặng nề, đặc biệt là người có chiều cao khiêm tốn. Váy maxi hiện tại có vô vàn các thiết kế khác nhau và đa dạng cả về độ dài, chính vì vậy bạn cũng nên cân nhắc kỹ để không vô tình dìm dáng khi chọn sai kiểu. Độ dài maxi đẹp nhất là trên mắt cá chân, bạn có thể chọn váy ngắn hơn tùy thuộc sở thích nhưng không nên chọn váy quá dài, vừa không đẹp mắt, vừa bất tiện trong khi di chuyển.

Váy maxi không nên chọn quá dài, chiều dài của váy cần cân đối với chiều cao của chủ nhân nhưng đẹp nhất và "đúng chất maxi" là trên mắt cá chân khoảng 5 cm.

5. VẬY CÒN ĐỘ XÒE?

Maxi có độ xòe vừa phải sẽ giúp người mặc hài hòa về ánh nhìn hơn là những chiếc váy xòe quá rộng. Cũng giống như việc mặc váy quá dài, váy quá rộng là nguyên nhân khiến nhiều người bị dìm dáng đáng tiếc. Ngoài ra, kiểu váy xòe to năm nay đã trở nên lỗi mốt!.Chúng không khiến bạn trở nên lãng mạn hơn chút nào đâu! Một điểm trừ nữa của kiểu váy xòe rộng chính là việc rất bất tiện nếu muốn mặc hàng ngày, rất cồng kềnh và vướng víu.