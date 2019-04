Mùa nóng nực mà diện 5 gam màu hot hit này, tâm trạng chị em sẽ phấn chấn hơn hẳn

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, màu sắc cũng được coi là một tiêu chí đánh giá sự đẹp xấu của một bộ trang phục trong mắt chị em. Đặc biệt do không phải gam màu nào cũng phù hợp với tông da của tất cả các chị em, thế nên việc lựa chọn ra một set đồ với màu sắc ưng ý là điều mà nhiều cô nàng luôn đặt lên hàng đầu.

Vậy nhưng, với 5 gam màu được dự đoán sẽ lên ngôi trong mùa nắng năm nay dưới đây, các nàng chắc chắn không phải bận tâm chuyện xỉn màu da hay phản tông da. Không những thế, 5 gam màu này sẽ tô điểm cho vẻ ngoài các nàng trở nên rạng rỡ và tươi mới hơn nhiều.

Xanh lá cây

Xanh lá cây chắc chắn là gam màu xứng đáng để lên ngôi trong những ngày nắng gắt của Sài Gòn bởi những nét cực kỳ mát mắt, tươi mới và tràn đầy sức sống mà nó đem tới cho vẻ ngoài người diện. Trong đó, nếu là một quý cô ưa thích phong cách thời trang nhã nhặn, thanh lịch, những gam xanh lá nhạt, trung tính như xanh bạc hà hay xanh rêu chắc chắn sẽ không làm các nàng phải thất vọng. Trái lại, với các nàng mê mẩn gu thời trang nổi bật, cá tính, những gam xanh lá rực rỡ hơn hay xanh nõn chuối là gợi ý hoàn hảo hơn cả để nâng tầm phong cách.

Gam xanh lá cây đem đến nét tươi mới và căng tràn sức sống cho vẻ ngoài người diện.

Xanh rêu là một trong những tông xanh cực kỳ nhã nhặn và thời thượng.

Các nàng cũng có thể lựa chọn những tông xanh lá cây nổi bật để tăng thêm sức hút cho set đồ xuống phố.

Những chiếc váy xanh lá phủ hoạ tiết hoa nhí sẽ đem tới cho vẻ ngoài các nàng nét dịu dàng và vô cùng nữ tính.

Màu be

Muốn có được một set đồ chuẩn sang trọng và thanh lịch, các nàng chắc chắn nên dành nhiều hơn sự ưu ái cho những items mang gam màu be. Bởi lẽ các cô gái biết đấy, màu be là một tông màu kỳ diệu khi nó có thể “bắt cặp” cực kỳ linh hoạt với những items mang gam màu khác nhau, tạo nên một set đồ chuẩn hài hoà và thời thượng, tô điểm cho vẻ ngoài người diện trở nên cuốn hút, bắt mắt hơn. Đặc biệt, dựa trên vô vàn những sắc thái màu be khác nhau, các nàng chắc chắn sẽ được tha hồ mà lựa chọn, biến tấu cho set đồ xuống phố mỗi ngày thêm phần thú vị và độc đáo.

Màu be là gam màu cực kỳ dễ tính trong khoản mix&match.

Màu be và màu trắng là hai gam màu rất hay được "bắt cặp" với nhau, tạo nên một set đồ hài hoà và thanh lịch.

Màu be với rất nhiều sắc độ khác nhau sẽ cho các nàng nhiều hơn những lựa chọn cho set đồ xuống phố mỗi ngày.

Những chiếc áo chất lụa gam màu be đem tới nét sang chảnh và cực kỳ thời thượng cho phong cách các nàng.

Màu vàng

Không hề choé loé hay đồng bóng, những items thời trang mang gam màu vàng nếu được kết hợp hài hoà, hợp lý sẽ phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ trong việc tô điểm cho vẻ ngoài người diện trở nên rạng rỡ, nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, với màu sắc khá ấn tượng này, các nàng nên chú ý nhiều hơn trong khoản mix&match để đảm bảo nét tinh tế, sành điệu và thời thượng cho set đồ. Mà an toàn nhất, hãy tiết chế, tối giản các phụ kiện đi kèm để set đồ màu vàng có cơ hội “trổ tài”, giúp các nàng toả sáng rạng ngời.

Màu vàng với sắc độ vừa phải là gam màu được rất nhiều quý cô sành mặc ưu ái.

Những chiếc áo vàng nhạt khi được mix&match với quần hay chân váy màu be sẽ tạo nên một tổng thể cực kỳ hài hoà và thú vị.

Ưa thích phong cách nổi bật, các nàng có thể tìm tới những items mang gam màu vàng tươi sáng, rực rỡ hơn.

Những items màu vàng phủ hoạ tiết cũng là một gợi ý cực hay ho giúp các nàng tạo điểm nhấn cho set đồ thêm phần bắt mắt.

Xanh da trời

Trong những ngày nắng đổ lửa, những set đồ mang màu xanh da trời sẽ như đem tới làn gió mát, “đập tan” cơn nóng, cùng với đó là cảm giác thoải mái, dễ chịu nơi người diện. Đó có thể là một chiếc váy liền, một chiếc áo blouse điệu đà hay một chiếc chân váy đầy phóng khoáng mang gam màu xanh da trời, tất cả đều dư sức giúp các nàng hoàn thiện một vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch, từ đó ghi điểm mạnh mẽ trong mắt người đối diện.

Gam xanh da trời đem đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho set đồ của các nàng.

Mùa nắng nóng mà diện áo phông màu xanh da trời thì còn gì mát mẻ bằng.

Gam xanh da trời khi được kết hợp với những gam trung tính, cơ bản như đen, trắng sẽ tạo nên một tổng thể cực kỳ ăn ý và hợp nhãn.

Những chiếc váy liền màu xanh da trời là gợi ý lên đồ cực hay ho dành cho các nàng.

Màu trắng

Khỏi phải bàn, dẫu là mùa nào trong năm, màu trắng vẫn chiếm trọn vị trí độc tôn trong lòng nhiều quý cô sành mặc bởi những nét cực tối giản mà cũng vô cùng thanh lịch, thời thượng mà nó đem tới cho phong cách người diện. Thế mới nói, tủ đồ nàng nào mà không có sẵn đôi ba món đồ thời trang mang gam màu này thì thật sự sai quá sai.

Chưa bao giờ lỗi mốt, ấy là những items mang gam màu trắng.

Bên cạnh những chiếc váy trắng trơn, các nàng cũng có thể tô điểm cho vẻ ngoài thêm phần hút mắt bằng cách diện lên những mẫu váy phủ hoạ tiết tối giản với chất liệu voan mỏng nhẹ.

Jumpsuit là một trong những items thời trang cực kỳ được lòng các quý cô sành mặc.

Sơ mi trắng là item không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng bất kể đông hay hè.

