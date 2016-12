Loạt minh chứng cho thấy, chỉ cần cắt tóc ngắn là bạn trẻ ra cả vài chục tuổi

Go Joon Hee là minh chứng rõ ràng nhất cho việc mái tóc ngắn có thể giúp lên đời nhan sắc. Với mái tóc dài, trông nữ diễn viên khá bình thường và không có gì nổi bật, nhưng từ khi chuyển sang tóc bob và đặc biệt là kiểu tóc pixie, Go Joon Hee đã trở thành thần tượng sắc đẹp và phong cách của biết bao cô nàng châu Á, trải qua bao năm tháng mà chỉ cần để tóc ngắn thì gương mặt của Go Joon Hee luôn trẻ trung và thời thượng.