Liên tục bị tố mặc váy nhái, hai người đẹp Việt vẫn thản nhiên như không

Có một quy luật bất thành văn trong nghành thời trang thế giới, là họ thường rất khó chịu khi phát hiện đồ của mình bị làm nhái và bán với giá rẻ không thể ngờ.

Thậm chí những đối tượng kinh doanh thời trang nhái có thể bị phạt tiền và bỏ tù ở một số kinh đô thời trang thế giới như Ý, Pháp. Nếu mua túi LV nhái ở những quốc gia này, bạn có thể bị phạt tiền gấp đôi giá trị của chiếc túi thật.

Thế nhưng ở Việt Nam lại có nhiều mỹ nhân thường xuyên diện đồ nhái khi tham gia các sự kiện, những chiếc váy này được họ cho là "nhái có sáng tạo và chọn lọc" từ những nhà mốt trên thế giới.

Ngọc Trinh và Khánh My là hai trong số nhiều mỹ nhân diện váy nhái đình đám nhất Vbiz, họ còn khiến nhiều tín đồ thời trang phải sửng sốt khi thoải mái thừa nhận diện đồ nhái trên truyền thông.

Khánh My gây xôn xao khi diện chiếc váy xuyên thấu có nhiều chi tiết giống với thiết kế mà nhà mốt La Perla đã dành cho chân dài đình đám Kendall Jenner.

Cách đây chưa lâu, Khánh My "đốt nóng" sự kiện với chiếc váy gợi cảm chưa từng thấy

Thiết kế rất kiệm vải và mỏng manh, đồng thời được cắt khoét rất phóng khoáng

Nếu ai tinh ý thì sẽ dễ dàng nhận ra chiếc váy mà Khánh My mặc không khác với chiếc váy mà chân dài nổi tiếng Kendall Jenner mặc cách đây không lâu vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của mình. Tất nhiên, thiết kế của Khánh My khó có thể so bì với chiếc váy của nàng chân dài 9x hot nhất hành tinh vì nó được kết từ hàng nghìn viên tinh thể pha lê Swarovski và có mức giá 9000 USD (khoảng 204 triệu đồng)

Thiết kế sequin lấp lánh này của chân dài cũng giống hệt như chiếc váy của thương hiệu Rachel Zoe, từng được người đẹp Karolina Kurkova mặc tại Met Ball 2012

Và khi nhắc đến váy nhái, không thể nào tín đồ thời trang không nhắc đến Ngọc Trinh.

Người đẹp Trà Vinh từng cho rằng, copy có chọn lọc học hỏi còn hơn copy 100% mà tự nhận là mình tự thiết kế, gây sốt làng mốt một thời gian dài.

Và từ đó cô vô tư diện đồ nhái tham gia những sự kiện giải trí, mà không ngần ngại gì cả.

Và đây là khi 2 nữ hoàng copy cùng nhau diện chung một chiếc váy.

Theo Khám phá