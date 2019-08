Lênh khênh trên đôi cao gót 15cm, Mai Phương Thúy kêu trời vì chân sưng phồng rộp

Nhắc đến Mai Phương Thúy , người hâm mộ không chỉ ấn tượng về một nàng Hậu chi tiền mua sắm đồ hiệu không ngơi tay, mà còn là một người đẹp sở hữu chiều cao khủng nhất Vbiz. Ngày mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đã gây ấn tượng với chiều cao 1m8 và đến thời điểm hiện tại chiều cao của cô còn vượt ngưỡng m8 khiến cả siêu mẫu quốc tế cũng phải dè chừng. Cũng bởi chiều cao khủng ấy mà Mai Phương Thúy dìm hàng không biết bao nhiêu người đứng cạnh cô.

Sở hữu chiều cao khủng như vậy rồi, Mai Phương Thúy vẫn phải xỏ chân trong những đôi cao gót chênh vênh khi trình diễn hay xuất hiện tại các sự kiện. Không ít lần nàng Hậu của chúng ta phải kêu trời vì chuyện đi lại, giữ thăng bằng đã khó, đôi chân còn đau nhức thậm chí phồng rộp.

Đảm nhận vai trò vedette, trình diễn với tà áo dài trắng tinh khôi, Mai Phương Thúy chia sẻ cô phải xỏ chân trong một đôi cao gót cao đến 15cm. Trình diễn không phải là thế mạnh của nàng Hậu nên việc giữ thăng bằng và đi lại với đôi cao gót khủng như vậy là việc vô cùng khó khăn với cô, nhất là khi nàng Hậu sở hữu chiều cao đến hơn 1m8. Tính tổng lại Mai Phương Thúy phải cao đến 2m khi đi đôi cao gót này.

Nam Em và NTK Ngô Nhật Huy tự nhiên nhỏ bé hơn hẳn khi đứng cạnh Mai Phương Thúy.

Catwalk trên đôi giày cao 15cm, Mai Phương Thúy chia sẻ, bản thân gặp nhiều khó khăn khi trình diễn với đôi giày gót mảnh cao như vậy: "Mình phục mình vì đã đứng được trên đôi giày cao gót ấy. Đau lắm các bạn trẻ ạ. Xuống sân khấu, mình cảm thấy chân như sụp xuống. Mình có cảm giác chân như giẫm phải đá vì gót giày quá mỏng". Thương thay cho đôi chân phồng rộp, sưng tấy vì giày cao gót của Mai Phương Thúy.

Thế nhưng đôi cao gót ấy vẫn chưa là gì so với lần Mai Phương Thúy xỏ chân trong một đôi trong suốt cao đến 25cm. Cô được stylist chuẩn bị cho một đôi cao gót lênh khênh để tôn dáng khi ngồi chụp ảnh. Ngắm nhìn bức ảnh mai Phương Thúy với đôi cao gót khủng như vậy, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho việc đi lại của cô.

Chỉ vì đôi cao gót đế khủng này mà Mai Phương Thúy choáng váng, chỉ dám ngồi yên vị một chỗ chứ không dám di chuyển gì. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đôi giày của cô. Đôi giày cao gót trong suốt như thể "hack" chiều cao Mai Phương Thúy lên tới hơn 2 mét.

Đến Mai Phương Thúy cũng phải tự nhận mình không dám di chuyển gì với đôi cao gót khủng như vậy.

Giày cao gót chính là trợ thủ đắc lực hack dáng, hack chiều cao của các phái đẹp, và đây cũng là món phụ kiện không thể thiếu nhất là với các người đẹp Vbiz. Tuy nhiên đi giày cao gót quá thường xuyên hay đi giày quá cao không hề tốt cho đôi chân cũng như sức khỏe của phái đẹp. Không chỉ mỗi Mai Phương Thúy mà rất nhiều người đẹp khác cũng từng chịu trận trong những đôi cao gót như vậy. Đôi chân rớm máu, sưng phù và nhức mỏi chính là điều mà không ai là không gặp phải khi xỏ chân trong những đôi cao gót lênh khênh.

H'Hen Niê từng đau đến chảy cả máu chân chỉ vì phải di chuyển quá nhiều với giày cao gót. Đến nỗi dù mê mệt đôi "Lọ Lem" của Jimmy Choo nhưng nàng Hậu vẫn phải ngậm ngùi vì chân đau không thể đi được.

Từ sau hôm ấy, H'Hen Niê toàn phải chọn những đôi sandals quai dây mảnh mai, cao gót hở mũi, lộ rõ miếng băng urgo dán bảo vệ ở ngón chân cái.

Siêu mẫu Hoàng Yến bị thoát vị đĩa đệm, đôi chân thường xuyên nhức mỏi vì đi cao gót quá nhiều, Võ Hoàng Yến cho biết cô bị giãn tĩnh mạch, đau rút cơ cột sống, nếu không chữa trị sẽ dẫn tới thoát vị đĩa đệm. Thời gian qua, cô chủ quan, không điều trị dứt điểm nên bệnh tái phát, càng nặng hơn. "Hiện tại, tôi khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, không biết làm sao để có thể thị phạm cho thí sinh. Hôm qua, do đi giày cao gót nhiều, lại catwalk đường dài, tôi đau đến phát khóc. Cũng may lúc đó chỉ còn vài thí sinh, nên không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ quay của chương trình" - Siêu mẫu chia sẻ sau những cơn đau thấu trời tại The Face Việt.

Đôi bàn chân của Á hậu Tú Anh phải uốn cong hết cỡ, nhìn cô đứng yên thôi cũng đã thấy đau. Và dường như, chính nàng Á hậu cũng cảm thấy không dễ chịu cho lắm với đôi giày cao gót cỡ khủng mà than thở rằng: "Mua đôi giày được 2 năm giờ mới lôi ra đi, muốn cong cái bàn chân luôn". Chính vì thế mà chỉ đi sự kiện cô mới đi cao gót, còn lại thường ngày Tú Anh hạn chế tối đa những đôi cao gót quá lênh khênh.

