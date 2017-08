"Lật tẩy" khuyết điểm không thể phẫu thuật của Hồ Ngọc Hà

Sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh mảnh lại vẫn có 3 vòng nóng bỏng, Hà Hồ gần như là hình mẫu mà mọi cô gái thường hướng tới. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà thời gian gần đây, vẻ ngoài của "nữ hoàng showbiz Việt" bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Nguyên do không phải do cô tăng cân hay trở nên phì nhiêu mà ngược lại, Hà Hồ đang quá gầy, gầy tới mức đáng báo động.

Trong một sự kiện gần đây, Hà Hồ khiến nhiều người phát hoảng vì lộ đôi chân gân guốc

Trong một sự kiện gần đây, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" khiến người ra phát hoảng vì đôi chân gầy guộc quá đỗi. Xuất hiện với chiếc váy bodycon ngắn trên gối và lênh khênh trên đôi giày cao gót, cô vẫn rất gợi cảm, vẫn rất tự tin.

Nhưng khi nhìn xuống đôi chân dài, vốn làm nên thương hiệu của Hà Hồ, ai nấy đều phải ngỡ ngàng. Nếu có một phép màu, chắc chắn ai cũng ước có thể phù phép cho chiếc váy dài hơn đôi chút, che đi đôi chân gây khiếp sợ của cô.

Mỗi khi mặc váy ngắn, Hà Hồ phải sử dụng những đôi tất "vô hình" để có đôi chân quyến rũ

Và nếu để ý kĩ, bạn sẽ thấy, Hà Hồ thường hiếm khi mặc váy hoặc quần quá ngắn, dù ở ngoài đời thường hay lúc phải đi sự kiện. Thường thì cô sẽ chọn các thiết kế dài chấm gót hoặc họa hoằn lắm thì cũng phải dài ngang bắp chân. Và lý do, có lẽ không phải vì cô thích kín đáo đâu mà đây chính là cách đầy tinh tế để Hà Hồ che đi khiếm khuyết trên đôi chân của mình đấy.

Hồ Ngọc Hà dùng tất da chân màu sậm để có được cặp chân săn chắc hơn

Đã có rất nhiều ý kiến xoay quanh cặp chân của nữ ca sĩ nổi tiếng. Nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà "mắc bệnh" chân cong, xương háng rất rộng. Đôi chân của người đẹp cũng khá gầy gò, thiếu độ tròn trịa, quyến rũ. Nhưng nhiều người thắc mắc vì sao khi bước lên sân khấu hoặc xuất hiện trước công chúng, cô lại vẫn có được đôi chân mượt mà láng bóng đáng mơ ước?

Nếu quan sát kỹ, ai cũng có nắm bắt được bí quyết làm nên cặp chân mịn màng của Hồ Ngọc Hà. Bên cạnh việc phủ phấn, thoa dầu khi để trần, Hà Hồ còn sử dụng những đôi tất như "vô hình" để khiến đôi chân trở nên quyến rũ như vậy.

Tất lưới cũng là phụ kiện để Hồ Ngọc Hà che giấu khuyết điểm đôi chân

Đó có thể là những đôi tất giữ nguyên màu da của người dùng. Chúng rất mỏng nhưng cực dai và gần như trong suốt. Do được làm từ chất liệu cao cấp nên dù trong veo nhưng loại tất này có khả năng làm mờ vết thâm, làm mịn bề mặt da thô nhám, cứng hoặc nứt nẻ. Mặt ngoài của tất có phủ lớp nhũ ngọc trai nhẹ nên chúng khiến đôi chân trở nên bóng láng và cảm giác như dài, thẳng hơn hẳn thực tế.

Đi sự kiện, cô cũng phải chọn váy dài chấm gót chân...

Đôi chân gân guốc chính là lý do mà Hồ Ngọc Hà thường xuyên mặc váy dài để che giấu

Ngoài tất da chân, nữ ca sỹ còn thường xuyên sử dụng tất lưới màu đen với nhiều kích cỡ mắt lưới để tạo nên sự ấn tượng, cá tính và nóng bỏng cho đôi chân dài của mình.

