Không thừa nhận chuyện sinh con, nhưng vòng 1 và vòng 2 của Nhã Phương đã nói lên tất cả

Hơn 2 tháng sau ngày xuất hiện tin đồn sinh con, vóc dáng của Nhã Phương có sự thay đổi rõ rệt. Mặc dù không phủ nhận cũng không khẳng định chuyện mình mới sinh con, tất cả chỉ mới dừng lại ở tin đồn nhưng có vẻ như tin Nhã Phương sinh con đầu lòng là hoàn toàn có cơ sở.

Nói về nhan sắc, sau tin đồn sinh con Nhã Phương vẫn xuất hiện với nhan sắc tươi trẻ rạng rỡ, khuôn mặt không chút dấu hiệu mệt mỏi của một mẹ bỉm sữa thông thường. Nhìn cô rạng rỡ xinh đẹp như vậy mấy ai nghĩ được Nhã Phương vừa mới sinh con cách đây không lâu.

Nhã Phương rất chăm chia sẻ hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Những bức ảnh selfie của cô nàng luôn nhận được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. Không ít người nhận xét nhìn Nhã Phương còn xinh đẹp, mặn mà hơn hẳn so với thời son sắc.

Nhan sắc có thể vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ nhưng vóc dáng của Nhã Phương có sự thay đổi dáng kể. Vòng 1 của cô căng tràn hơn, nhìn không khác gì vòng 1 của các mẹ bỉm sữa sau sinh, vòng 2 vốn dĩ nổi tiếng săn chắc, gọn gàng nay bỗng to thấy rõ.

Nhã Phương bị soi vòng 1 to hơn hẳn bình thường khi mặc áo ba lỗ cùng quần legging tập gym. Ở một góc hình khác, Nhã Phương lộ một ít vòng 2 khi buộc áo lên, vòng 2 vẫn thon thả nhưng nếu so với trước đây thì đã nhỉnh hơn rất nhiều. Nhiều người nhận xét vóc dáng này của Nhã Phương không khác gì mấy so với các mẹ bỉm sữa mới sinh con, đặc biệt là vòng 1 căng tràn này.

Tay trong tay với Trường Giang tại một sự kiện gần đây, Nhã Phương diện một bộ đầm ren trắng dáng ôm vừa gợi cảm vừa nhã nhặn và vòng 2 của cô lại một lần nữa bị dân tình soi.

Bình thường Nhã Phương vẫn khiến bao cô nàng ghen tị trước vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon thắt chặt của mình, vậy mà giờ đây vòng 2 của cô lại lộ rõ như vậy. Mặc dù không thừa nhận chuyện sinh con, nhưng vóc dáng của Nhã Phương đã nói lên tất cả.

Theo Helino