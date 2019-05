Không phải serum vitamin C hay retinol, đây mới là sản phẩm chống lão hóa tốt nhất mà bác sĩ khuyên bạn nên dùng đều đặn

Nhắc đến các sản phẩm chống lão hóa, chúng ta có thể nhớ đến serum vitamin C hay các loại retinol với bao lời hứa hẹn thần kỳ về khả năng cải thiện làn da. Tuy nhiên dù có bỏ nhiều tiền vào các sản phẩm này đến đâu thì làn da của bạn vẫn sần sùi, lão hóa không phanh nếu bỏ qua những bước cơ bản nhất. Và theo nhiều bác sĩ da liễu, sản phẩm chống lão hóa tuyệt vời nhất mà bạn cần đầu tư, đó chính là: Kem chống nắng.

Lý giải về điều này, bác sĩ Chris G. Adigun, (Trung tâm da liễu Dermatology & Laser Center of Chapel Hill - Carolina) đã nhấn mạnh rằng: Việc ngăn chặn hay làm chậm các dấu hiệu lão hóa dễ hơn rất nhiều so với việc cải thiện những vấn đề đã hình thành. Đó cũng lý do tại sao rất nhiều các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên bôi kem chống nắng hàng ngày để hạn chế da lão hóa.

Đồng ý với điều này, bác sĩ Kejal Shah, (Phòng khám Cooper Clinic Dermatology - Dallas) bổ sung thêm: "Chống nắng và dưỡng ẩm là 2 sản phẩm chống lão hóa quan trọng nhất".

Bác sĩ da liễu Melissa Kanchanapoomi Levin (Trung tâm Dermatology TriBeCa New York) cũng không chần chừ mà khẳng định: "Nếu ai đó hỏi tôi đâu là sản phẩm chống lão hóa quan trọng nhất, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà khẳng định đó chính là kem chống nắng".

Trên thực tế việc chống lão hóa, giữ da khỏe đẹp là cả một quá trình. Việc sử dụng kem chống nắng đều đặn tuy không đem lại tác dụng tức thì nhưng lại giúp bảo vệ da toàn diện, hạn chế những tác động tiêu cực từ tia UV. Về lâu về dài bạn sẽ thấy làn da được cải thiện. Bên cạnh đó, việc sử dụng kem chống nắng còn tạo thành lớp "màng bảo vệ" giúp các sản phẩm như serum vitamin C hay retinol hoạt động hiệu quả hơn. Chính vì vậy, trước khi đầu tư vào những sản phẩm dưỡng da đắt đỏ, bạn nên chú trọng việc sử dụng kem chống nắng thì hợp lý hơn. Và đừng quên bôi kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi trời râm mát, thoa kem cho cả mặt và cơ thể nhé.

Nguồn: NY Times, Byrdie

Theo Tri thức trẻ