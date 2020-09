Không phải giày cao gót, sneakers mới là chân ái ăn gian chiều cao cho nàng thấp bé nhẹ cân

Từ lâu, chiếc giày cao gót như hiện hữu của món bảo bối giúp chị em phụ nữ ghi điểm mạnh trong mắt người khác giới bởi tính năng kéo chân dài miên man của nó. Tuy nhiên, món phụ kiện tôn dáng này chỉ mang tính áp dụng được trong những sự kiện trong nhà, ít yêu cầu di chuyển bởi độ dốc của cao gót sẽ làm đau chân bạn. Ngày nay, chúng ta có xu hướng xuống đường đi bộ nhiều hơn. Do đó, đôi giày cao gót được nhường lại vị trí ưu tiên cho những đôi sneakers khoẻ khoắn.

Nếu bạn cho rằng, giày sneakers đế bằng lại trông hầm hố chỉ thuận tiện cho việc di chuyển chứ không giúp ích gì cho việc hỗ trợ dáng vóc thì hãy xem lại cách phối đồ đỉnh cao của các cô nàng dưới đây. Chẳng cần phối đồ cầu kì hay sở hữu vóc dáng siêu mẫu, các cô nàng vẫn chiếm sóng máy quay ghi hình bởi gu lên đồ điểm 10, tôn triệt để hình thể đôi chân.

Phối cùng quần ống suông áo croptop

Combo xiêm y đơn giản nhưng lại được xếp hạng thứ nhất trong list đồ "must have" của mọi cô gái. Chiếc quần ống suông cạp cao vừa có thể phù hợp cho cô nàng có đôi chân to thô hay nàng có đôi chân gầy, xương xẩu hoặc cô nàng chỉ mét rưỡi bẻ đôi. Phần bụng cạp cao tới rốn sẽ tạo liên kết cho đôi chân của bạn thành một tổng thể thống nhất và dài hơn. Phần ống rộng lại tiện lợi với việc kết hợp cùng đôi sneakers cho việc di chuyển trên phố "mượt" hơn.

Bạn cứ thử nhìn hai cô nàng này xem, chiều cao của hai cô gái cũng không nổi bật hơn những người đi đường khác. Cô gái bên phải với item kể trên trông nổi bật chẳng kém cô đi cao gót bên cạnh.

Phối cùng quần jogger và áo nỉ

Đồ nỉ thường có xu hướng dành cho những bạn ưa sự tối giản và thoải mái. Thông thường đồ nỉ được may rộng một chút so với cơ thể để giữ ấm vào tiết trời thu đông nhưng không vì thế mà nó dìm dáng cơ thể bạn. Khi bạn xỏ chân vào đôi giày yêu thích với một bộ đồ cả cây màu sắc sẽ tạo hiệu ứng liên kết từ đầu đến chân và trông bạn sẽ cao ráo và thanh mảnh hơn đấy.

Hãy mặc đồ nỉ sáng màu để trông bạn "đô con" hơn nhé cô nàng thấp bé nhẹ cân.

Combo sneakers và legging jeans

Trước khi quần ống suông thịnh hành những năm gần đây thì quần legging hay jeans bó đều được người người nhà nhà o bế về sự sành điệu và tôn dáng không kém của nó. Đối với các nàng nấm lùn nhưng sở hữu một đôi chân thẳng, nuột nà và không quá xương xẩu thì chiếc legging sẽ phô diễn hết vẻ đẹp "không lời" của đôi chân.

Nếu bạn mặc một chiếc quần sáng màu, hãy phối cùng đôi giày cùng màu hoặc màu trắng sẽ rất tôn dáng chân.

Mix cùng đồng phục học đường/công sở

Một bộ đồ đồng phục được sơ vin gọn gẽ sẽ vô cùng trẻ trung và năng động nếu đính kèm tệp với giày sneakers. Set đồ này thường giành cho các cô cậu sinh viên, học sinh vì nó đúng độ tuổi và quy cách học đường. Tuy nhiên, chị em chốn công sở có thể mặc đẹp được với sự kết hợp cùng giày thể thao.

Sự kết hợp giữa giày sneakers và đồng phục cho bạn một phong cách trẻ trung, cá tính. Nếu muốn nổi bật hơn trên phố hãy xỏ thêm một chiếc tất cao cổ nữa nhé.

Đi kèm chân váy xoè

Chân váy xoè ngắn là món đồ vừa bánh bèo vừa cá tính. Vì vậy, nó hoàn toàn hợp lý khi xỏ cùng giày thể thao. Một chiếc chân váy ngắn trên gối từ 10-15cm sẽ càng làm cho bạn thể hiện rõ được tính cách năng động của mình.

Váy càng ngắn, chân bạn sẽ có dịp được khoe khéo và đánh lừa thị giác người nhìn rằng bạn cao ráo và thanh mảnh hơn.

Giày sneakers năng động và áo blazer

Blazer là món đồ hơi hướng công sở và đứng dáng, đứng tuổi một chút. Do đó, nếu bạn muốn dìm độ "dừ" của chiếc áo này xuống, bật thêm cho bạn vài tuổi xuân nữa hãy xỏ đôi chân của bạn vào chiếc giày thể thao.

Chọn khéo một chiếc áo dáng lửng và chân váy ngắn bên trong sẽ giúp bạn kéo dài chân hết nấc. Đừng quên mặc một chiếc quần con bảo hộ nếu bạn mặc váy quá ngắn nhé. Sự cố sẽ ghé thăm bạn vào những lúc bạn không để ý nhất đấy.

Cá tính với đầm body và giày thể thao

Có ai ngờ được món đồ sexy như đầm body ôm sát cơ thể lại kết hợp ngọt ngào vơí giày thể thao đến vậy. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng chỉ có chiếc giày cao gót mới có thể chinh phục được món item khó nhằn này. Nhưng cô nàng này đã chứng minh điều ngược lại. Chọn một chiếc giày màu trắng với dáng dày ôm gọn chân và không quá hầm hố vừa hỗ trợ cho bước đi của bạn chắc chắn hơn lại vừa cực kì "nịnh chân".

Diện một chiếc đầm bo sát với cơ thể là bạn đã được 9 điểm cho streetstyle quyến rũ của mình rồi. 1 điểm còn lại hãy để cho sự cá tính của giày sneakers hỗ trợ cho bạn.

Bộ đôi quần shorts và giày dây buộc

Trong tủ đồ của bất kì cô gái nào cũng phải có ít nhất 2-3 chiếc quần shorts và 1 đôi giày sneakers dây buộc để có thể tự tin xuống phố như cô nàng này. Quần shorts tuyệt vời cho các cô nàng nấm lùn trong công cuộc đi tìm chân lý hack dáng. Bạn có thể mix quần shorts với item áo croptop, áo thun hay áo sơ mi oversize dấu quần đều vô cùng hợp lý.

Không cần màu mè phụ kiện hàng hiệu, túi xách cầu kì, nàng vẫn có thể nổi bần bật trên phố với gu ăn mặc tối giản nhưng tôn dáng, tôn chân với giày thể thao.

Theo Phụ nữ VN