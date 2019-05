Không dùng dầu gội đầu trong 2 tuần, cô gái này đã rút ra kết luận đáng giá

Gội đầu nhưng lại không dùng dầu gội đầu – phương pháp nghe có vẻ lạ lùng nhưng lại được nhiều tín đồ làm đẹp trên thế giới thi nhau áp dụng. Họ cho rằng hóa chất trong dầu gội có thể quá mạnh, việc lạm dụng dầu gội sẽ khiến da đầu bị kích thích sản xuất nhiều dầu hơn, về lâu về dài có thể khiến tóc bị phá hủy, gãy rụng, xơ xác. Chính vì vậy nhiều người tôn sùng chủ nghĩa không dùng dầu gội và gọi phương pháp này là: No Poo.

Cô nàng Lauren Sharkey đã quyết định thử phương pháp gội đầu không dùng dầu gội để xem chúng có thể khiến tóc đẹp hơn không

Thậm chí một blogger tên Lucy Aitken Read đã không gội dùng dầu gội trong hàng năm trời và xuất bản một cuốn sách giải thích vì sao mọi người nên áp dụng phương pháp này. Dù không dùng dầu gội, nhưng các tín đồ của "No Poo" sẽ sử dụng các phương pháp tự nhiên như nước, giấm táo hay baking soda để làm sạch tóc.

Thắc mắc không biết liệu No Poo có thực sự hiệu quả hay không, cô nàng Lauren Sharkey đã quyết định thử nghiệm phương pháp này trong 2 tuần và nhận được kết quả đáng kinh ngạc.

Tuần đầu tiên: Tóc xơ rối, nhiều gàu

Lauren quyết định sẽ dùng nước để gội đầu, đây là trải nghiệm rất lạ so với việc dùng dầu gội đầu mọi khi. Sau khi gội, cô để tóc khô tự nhiên để tránh tóc bị hư tổn do nhiệt từ máy sấy. Ban đầu thì mái tóc khá ổn, tơi bồng khi nhưng 2 ngày sau đó, tóc Lauren bắt đầu bết, rối và xơ xác hơn rất nhiều so với những lúc dùng dầu gội đầu mọi khi.

Đến lần gội thứ 2, mái tóc của Laurent cần đến 12 tiếng mới có thể khô hoàn toàn. Khi mới gội thì tóc không có gì đặc biệt, nhưng chỉ 1 ngày sau đó, tóc bắt đầu bết và ngứa. Tóc không tiết dầu nhưng lại có rất nhiều gàu và khá xơ rối.

Tuần 2: Tóc bắt đầu vào nếp, bóng mượt

Tuy nhiên bất ngờ là đến lần gội đầu thứ 3 thì mái tóc của Laurent bắt đầu có tiến triển, không còn nhờn bết và tiết nhiều dầu như trước nữa. Cuối cùng sau lần gội thứ 4, mái tóc của cô đã khá ổn, lọn tóc tơi mềm óng ả dù chẳng cần dùng đến serum dưỡng.

Kết luận

Laurent cho rằng đây là phương pháp khá ổn, sau tuần đầu tiên tệ hại thì đến tuần thứ 2 mái tóc của cô đã bắt đầu quen với phương pháp này và trở nên mềm mượt hơn. Cô sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp này 1 lần/tuần như một cách hạn chế tác động của hóa chất trong dầu gội lên tóc. Tuy nhiên Laurent cũng lưu ý phương pháp này phù hợp với những người có làn da thường, còn nếu bạn có da dầu thì nên cho thêm một chút baking soda hoặc giấm táo để tăng khả năng làm sạch, tránh tóc bị bết.

Nguồn: Bustle

Theo Helino