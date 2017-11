Khỏi tốn tiền mua nước thần, rửa mặt với 3 loại nước này, 45 tuổi da bạn vẫn không hề có nếp nhăn

Sau 25 tuổi, da bạn sẽ bắt đầu lão hóa, lượng collagen giảm dần khiến độ đàn hồi của da kém đi, da kém mịn màng, săn chắc, các nếp nhăn sẽ bắt đầu hình thành. Theo thời gian, các nếp nhăn ngày một trở nên rõ hơn, khiến các bạn gái cảm thấy mất tự tin.

Thay vì tốn nhiều tiền cho các loại mỹ phẩm, hãy rửa mặt hàng ngày bằng những nguyên liệu tự nhiên, dễ kiếm này để giúp làn da trở nên tươi trẻ, đàn hồi tốt và ngăn ngừa sự hình thành của những nếp nhăn xấu xí.

1. Rửa mặt với nước chanh

Chanh giàu vitamin C , cũng như chất chống oxy hóa giúp làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa. Bạn có thể rửa mặt với nước chanh bằng cách thêm một vài giọt nước cốt chanh trên miếng bông gòn, nhẹ nhàng chà nhẹ rồi massage trên da rồi rửa lại bằng nước sạch.

Nước cốt chanh giúp làm sạch da khỏi bụi bẩn, dưỡng da sáng dần từ bên trong và ngăn ngừa sự hình thành của các nếp nhăn hiệu quả.

2. Rửa mặt với trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol - chất chống oxy hoá, không chỉ giúp ngăn ngừa các tổn thương do gốc tự do trong tế bào da mà còn hỗ trợ tế bào da phát triển nhanh chóng. Sau khi rửa mặt bằng nước sạch, bạn hãy nhúng một miếng bông vào nước trà rồi thoa lên mặt rồi rửa mặt lại bằng nước sạch.

Rửa mặt bằng nước trà, da của bạn cũng sẽ sáng sạch, mịn màng không kém gì với việc rửa mặt bằng sữa rửa mặt.

3. Rửa mặt với vitamin C

Rửa mặt bằng vitamin C có hiệu quả tương đương với việc uống vitamin C trực tiếp. Bạn chỉ cần lấy 1-2 viên nén vitamin C nghiền nhuyễn và hòa với nước rồi rửa mặt bằng nước đó. Bạn có thể rửa mặt với vitamin C vào sáng sớm hay tối muộn đều mang đến hiệu quả bất ngờ.

Theo Emdep