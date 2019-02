Khi nếp nhăn đầu tiên xuất hiện, bạn đừng hoảng loạn mà hãy tuần tự thực hiện 3 bước sau để “trẻ hóa” làn da

Tồi tệ hơn cả chuyện nổi mụn ấy chính là bỗng một ngày, các nàng phát hiện thấy một vài nếp nhăn đang nằm chễm chệ trên gương mặt, khiến vẻ ngoài già đi mấy tuổi dù mới chỉ chạm mốc 30, thậm chí là trẻ hơn. Tuy nhiên, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết và nếu các nàng nắm được 3 bước chăm sóc da dưới đây, đảm bảo chẳng bao lâu sau, làn da sẽ lấy lại được độ căng mướt, trẻ trung như ngày nào.

Thế nhưng trước hết, các nàng phải tỏ tường được nguyên nhân gây ra nếp nhăn cũng như tình trạng lão hóa sớm đã!

"Sang đến năm 30 tuổi, những nếp nhăn bắt đầu hiện hữu trên gương mặt là chuyện không của riêng ai. Tuy nhiên, với những cô nàng lơ là việc bảo vệ da, ngày qua ngày bị tấn công bởi ánh nắng mặt trời vào những năm tháng tuổi teen hay ngoài 20 sẽ bị những nếp nhăn xấu xí ghé thăm sớm hơn", theo bác sĩ da liễu Elizabeth Zeitler tại New York, Mỹ.

Ngoài "kẻ tội đồ" là ánh nắng, bác sĩ da liễu Elizabeth cho rằng việc vận động cơ mặt quá nhiều như: biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ qua gương mặt, nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời hay nhăn trán... cũng sẽ khiến nếp nhăn nhanh xuất hiện. Và nếu điều này xảy đến với làn da vào khoảng những năm ngoài 20 – 30 tuổi, có thể coi là các nàng đã phải đối mặt với tình trạng lão hóa sớm.

Vậy quy trình chăm da sẽ cần phải thay đổi ra sao nếu nếp nhăn xuất hiện?

Bước 1: Hãy bảo vệ làn da trước

Khoan hãy nghĩ cách để xóa bỏ những nếp nhăn mới xuất hiện, điều đầu tiên các nàng nên làm chính là nghiêm túc bảo vệ làn da để ngăn ngừa loạt dấu hiệu lão hóa tiếp theo. Và bí kíp hữu hiệu nhất sẽ luôn là bôi đủ kem chống nắng mỗi ngày với chỉ số tối thiểu là SPF 30. Điều này cũng sẽ khiến những nếp nhăn đang hiện hữu không hằn sâu thêm hay trở nên khó chữa hơn.

Bước 2: Thoa đủ kem dưỡng ẩm và uống nhiều nước

Da bị mất nước, dù chỉ là một chút thôi cũng sẽ khiến cho các nếp nhăn hiện hữu rõ hơn và còn khiến da trở nên xám xịt, thiếu sức sống. Vào lúc này, "kem dưỡng ẩm sẽ có vai trò làm đầy những rãnh nhăn, ngăn cho chúng không in hằn sâu hơn trên da. Và việc giữ cho làn da luôn ngậm nước sẽ giúp ích được rất nhiều trong việc xóa mờ những nếp nhăn sẵn có, ngăn ngừa sự xuất hiện của rãnh nhăn tiếp theo", bác sĩ da liễu Debra Jaliman tại New York chia sẻ. Bên cạnh đó, uống nước cũng sẽ giúp làm căng da, và cấp ẩm cho làn da từ bên trong.

Một trong những thành phần cấp ẩm mà bác sĩ Jaliman cực kỳ yêu thích chính là hyaluronic acid (HA): "HA sẽ giúp hút ẩm và duy trì độ ẩm mọng cho làn da, cùng lúc đó, thành phần này sẽ làm săn chắc da, mang lại vẻ căng tràn sức sống cho diện mạo của bạn".

Bước 3: Thêm vào quy trình những sản phẩm chứa thành phần đặc trị nếp nhăn

Ngoài HA, bác sĩ Jaliman cũng gợi ý rằng các nàng nên thêm vào quy trình những thành phần vốn được coi là "thần dược" chống lão hóa, chẳng hạn như: retinol, niacinamide, lactic acid hay vitamin C.

"Retinol sẽ giúp kích thích sản sinh tế nào mới nhanh hơn. Khi bạn thoa retinol, lớp da ngoài cùng sẽ được thay mới bằng lớp da trẻ trung, tươi sáng". Bác sĩ Jaliman cũng chia sẻ thêm: "Còn lactic acid thì giúp kích thích sản sinh collagen, làm mới kết cấu da, hỗ trợ xóa mờ nếp nhăn và còn giúp ích được rất nhiều để cải thiện tình trạng thâm nám".

Về phần vitamin C thì đây vốn là chất chống oxy hóa giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do – một trong những nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa, lại cùng lúc hô biến làn da trở nên tươi sáng hơn. Chỉ cần các nàng lưu ý luôn thoa sản phẩm chứa vitamin C trước kem chống nắng vào mỗi buổi sáng để thành phần này phát huy tối đa vai trò bảo vệ và dưỡng trắng ra là ổn.

Nguồn: The Klog

Theo Helino