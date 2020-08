Khánh Thi giảm 12kg trong vòng 6 tháng

Hơn nửa năm qua, "gái hai con" Khánh Thi rất nỗ lực trong quá trình giảm cân, lấy lại vóc dáng thon thả như thuở còn son rỗi. Hàng ngày, bên cạnh các bài tập cardio với PT ở phòng gym, cô còn tranh thủ mặc áo mưa chạy bộ ở công viên mỗi lúc rảnh rỗi. Chế độ ăn uống cũng được Khánh Thi tuân thủ nghiêm ngặt: hạn chế tinh bột, chủ yếu ăn salad, hoa quả, uống nhiều nước. Mỗi khi đứng lớp dạy dance sport, cô chịu khó vận động để cơ thể lúc nào cũng giải phóng năng lượng.

Sau thời gian thực hiện chế độ giảm cân, Khánh Thi tiết lộ, cô đang duy trì cân nặng 45,5 kg và vòng eo khoảng 60cm. Tổng cộng, cô đã giảm được hơn 12kg chỉ trong vòng hơn 6 tháng.

Khánh Thi tự tin khoe vòng eo 60

Trước nỗ lực của bà xã, Phan Hiển bày tỏ rằng, anh rất tự hào và hãnh diện khi có một người vợ vừa đẹp vừa tài giỏi như Khánh Thi. "Đôi khi tôi thấy tự ti về ngoại hình của mình khi sánh bước cùng vợ. Dẫu vậy, tôi luôn động viên cô ấy: "Bình thường em đẹp rồi nhưng anh muốn nhìn thấy em đẹp hơn nữa. Khi Thi tập luyện để giảm cân, tôi cũng tập cùng để cô ấy có thêm động lực", Phan Hiển tâm sự.

Bản thân Phan Hiển hiểu rõ những vất vả, đau đớn về thể xác của vợ khi trải qua hai lần sinh mổ. Do đó anh luôn âm thầm ở phía sau làm hậu phương và san sẻ việc chăm sóc, nuôi dạy con cái.

Với vóc dáng thon thả, Khánh Thi tự tin làm model trong bộ ảnh mới hợp tác cùng NTK Anh Thư. Cô triệt để khoe đường cong quyến rũ trong những bộ đầm cocktail ngắn, váy đuôi cá bó sát và váy cưới lộng lẫy như công chúa. Nhan sắc ở tuổi 39 của cô khiến NTK Anh Thư và nhiếp ảnh gia Cúm bất ngờ.

Khánh Thi chia sẻ, cô có mối quan hệ rất thân thiết với NTK Anh Thư trong nhiều năm qua. NTK Anh Thư luôn tư vấn và hỗ trợ cô về trang phục mỗi lần cô đi event hoặc quay hình. Do đó khi được NTK Anh Thư mời làm "nàng thơ" cho bộ sưu tập mới Kiss From the Cloud, cô thấy khá áp lực bởi cô không sở hữu chiều cao, vóc dáng lý tưởng như các hoa hậu, người mẫu.

Trong ngày chụp hình, Khánh Thi dậy từ sớm đưa hai con Kubi, Anna đi học, sau đó cô đến studio để make-up. Cô thậm chí không có thời gian ăn sáng, chỉ uống một chút café để giữ tinh thần tỉnh táo, diễn xuất trước ống kính. Sau khi buổi chụp kết thúc vào lúc 2h chiều, cô mới đi nạp năng lượng.

Khánh Thi trong vai trò "nàng thơ" của NTK Anh Thư

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, mọi kế hoạch nghệ thuật của Khánh Thi đành phải lùi thời gian thực hiện. Cô và ông xã Phan Hiển tập trung cho công việc dạy học ở trung tâm dancesport và chăm sóc hai con nhỏ.

Khánh Thi cho biết, mùa dịch nên trung tâm cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, số lượng học viên ít hơn do TPHCM có lệnh cấm tụ tập đông người. Những học viên đều đặn đến trung tâm tập luyện đều là người đam mê thể thao và yêu bộ môn khiêu vũ. Vợ chồng Khánh Thi luôn chú trọng biện pháp an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho các học viên bằng cách thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, trang bị nước rửa tay, khẩu trang.

Theo Phụ nữ VN