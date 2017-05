Hương Tràm: Khuôn mặt sau thẩm mỹ đang thon gọn giờ cũng chạy theo trào lưu "má phù cằm nhọn"

4 năm sau khi trở thành quán quân của The Voice Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm từ một cô nàng bụ bẫm, đáng yêu ngày nào đã lột xác một cách ngoạn mục với sắc vóc hoàn toàn khác xưa. Công chúng không còn thấy một Hương Tràm tròn trịa dễ thương, thay vào đó là một ca sĩ gợi cảm, táo bạo trong phong cách thời trang, cùng với đó là khuôn mặt bỗng đâu thon gọn và cân đối hơn rất nhiều. Và đương nhiên mấu chốt của sự thay đổi ấy là phẫu thuật thẩm mỹ.



Dễ dàng nhận thấy Hương Tràm có khuôn mặt to với phần xương hàm không được gọn gàng nên cô đã gọt cằm để có được khuôn mặt thon dài chuẩn V-line.

Chiếc mũi hơi hếch và to trước đây được thay thế bằng chiếc mũi cao hơn và gọn hơn. Sau phẫu thuật thẩm mỹ, phần cằm thon nhọn và chiếc mũi cao thanh thoát và cân đối hơn với các đường nét trên khuôn mặt.

Hương Tràm lột xác nhan sắc sau khi tiến hành thẩm mỹ gọt cằm và dựng mũi.

Các đường nét cũng thanh thoát và ưa nhìn hơn rất nhiều.

Thế nhưng thời điểm hiện tại, trong một vài sự kiện gần đây mà Hương Tràm tham dự, gương mặt của cô có cảm giác hơi sưng với hai bên má căng mọng, trong khi cằm vẫn nhọn nên trông tổng thể thiếu tự nhiên. Khuôn mặt không còn thanh thoát như lần đầu thẩm mỹ nữa.

Gương mặt của Hương Tràm phù căng hai bên má trong khi phần cằm vẫn nhọn.

Những đường nét đã chỉnh sửa trước kia như mũi và cằm như vẫn nhọn và thon dài nhưng thay vì gương mặt thon thả nhẹ nhàng thì nay, hai bên má lại khá sưng. Dường như Hương Tràm đang muốn quay trở lại với gương mặt bầu bĩnh nhưng sự bầu bĩnh này có phần thiếu tự nhiên và hơi đơ.

Nếu nói Hương Tràm tăng cân nên mặt to lên như vậy thì không hợp lý cho lắm. Bởi thân hình và các nét khác trên mặt cô vẫn cứ nhọn và dài. Vì mặt sưng to nên mắt nhỏ lại, đường nét không còn hài hòa như hồi mới thẩm mỹ. Có thể Hương Tràm không tiếp tục thẩm mỹ nhưng dường như "nghi án" người đẹp can thiệp bằng những biện pháp khác như tiêm mặt là hoàn toàn có cơ sở.

Nhan sắc hiện tại của Hương Tràm.

Với gương mặt dài khác lạ, cùng cách trang điểm đậm nét sắc sảo, trông Hương Tràm ngày càng già dặn hơn.

Chỉ sau 4 năm hoạt động nghệ thuật mà gương mặt của Hương Tràm đã khác nhiều so với trước kia.

Gương mặt dài, cằm nhọn và trang điểm đậm nhìn rất cứng.

Bức ảnh này còn thấy mặt Hương Tràm căng mọng hơn bình thường.

So sánh hai bức ảnh cùng trang điểm đậm, gương mặt sau khi chỉnh lần đầu tiên (ảnh trái) và gương mặt hiện tại (ảnh phải), sự khác biệt rõ rệt ở cằm khiến mặt cô dài hơn hẳn. Khuôn mặt hiện tại cũng có cảm giác đơ đơ, thiếu sự mềm mại tối thiểu.

Có thế nói, ở thời điểm hiện tại nhan sắc sau thẩm mỹ của Hương Tràm lúc lên lúc xuống.

Hai khuôn mặt đã qua thẩm mỹ của Hương Tràm, một của những ngày đầu (ảnh trái) - một ở hiện tại (ảnh phải). Cùng cười mỉm nhẹ nhàng nhưng hiện tại rõ ràng có sự khác biệt so với 2 năm trước.

Bức ảnh này trông Hương Tràm lại có nét giống Bảo Thy với gương mặt khá dài và nhọn.

Bức ảnh này gương mặt của cô còn kiểu sưng phù trong khi cằm dài và nhọn, mặt to khiến hai mắt càng híp và bé



Theo Trí Thức Trẻ