Hoa hậu Kỳ Duyên: Cứ 'khó chịu trong lòng' là phải lên đồ

2 năm gần đây, Kỳ Duyên thay đổi mình mạnh mẽ, trở thành ngôi sao thời trang trong làng giải trí. Sau những ồn ào đáng tiếc trong quá trình đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam, mỹ nhân gốc Nam Định đã tích cực lấy lại hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Cô thành công trở thành một trong những nàng "IT Girl" (người tạo nên xu hướng thời trang) đình đám và được khen ngợi hết lời về phong cách.

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ rằng: "Mặc đẹp cũng là một cách giảm đi những khó chịu trong lòng..." Trong thời gian hơn 1 năm trở lại đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 liên tiếp xuất hiện ấn tượng trong các sự kiện showbiz và đời sống thường ngày. Hầu hết, người đẹp luôn xuất hiện với váy áo hàng hiệu đắt đỏ hoặc trang phục của các NTK hàng đầu Việt Nam mọi lúc mọi nơi.

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng ảnh diện cả cây hàng hiệu kèm theo chia sẻ: "Mặc đẹp cũng là một cách giảm đi những khó chịu trong lòng..."

Một trong những niềm đam mê lớn của Kỳ Duyên là thời trang. Cô hướng bản thân phát triển nhiều hơn trong lĩnh vực này, làm mẫu trên sàn catwalk , phát triển song song cùng danh hiệu hoa hậu. Tuy nhiên, hoa hậu cho biết điểm đặc biệt: "Tôi không hẳn sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi vẫn là một hoa hậu nhưng tôi đam mê thời trang và cảm thấy may mắn khi được các NTK tin tưởng giao cho vị trí trình diễn vedette."

Trên thực tế, Kỳ Duyên liên tục lấn sân trình diễn thời trang, gây nhiều ấn tượng trên sàn catwalk và còn tham dự các sự kiện tuần lễ thời trang đình đám trên thế giới. Năm 2017, cô được coi là "hoa hậu đường băng" ở showbiz Việt và có lẽ năm nay vẫn giữ vững ngôi vị này.

Gần đây nhất, Kỳ Duyên xuất hiện đầy ấn tượng trong show diễn I AM WHAT I AM

Hồi tháng 7.2018, Kỳ Duyên trình diễn thời trang trên cây cầu vàng ở Đà Nẵng

Vài tháng trước, Kỳ Duyên góp mặt ở Tuần lễ thời trang Paris với vai trò khách Vip. Còn năm ngoái, cô là mỹ nhân Việt hiếm hoi tham dự Tuần lễ thời trang Milan.

Kỳ Duyên được mời làm huấn luyện viên The Look năm 2018.

Từ sau khi công khai "nâng cấp" vòng 1 đầu năm 2018, Kỳ Duyên liên tiếp xuất hiện với hình ảnh sexy

Theo VietNamNet