Hè này chân váy toàn những mẫu đã đẹp còn điệu khiến các nàng chẳng thể làm ngơ

Thời tiết nắng ấm của mùa hè đúng là thời điểm tuyệt vời để các nàng diện nhưng mẫu chân váy bay bổng, ngọt ngào. Chưa kể năm nay, chân váy còn được các nhà tạo mốt biến tấu với những thiết kế điệu ơi là điệu mà vẫn đảm bảo độ nổi bật, cá tính. Dù có là một cô nàng nữ tính, bánh bèo hay là một cô nàng tôn thờ chủ nghĩa cá tính, quyến rũ thì bạn cũng đừng bỏ qua những mẫu chân váy điệu đà, "hot" nhất mùa hè này.

1. Chân váy bèo nhún

Nếu là một cô nàng điệu đà, nữ tính thì hẳn những mẫu trang phục thiết kế bèo nhún đã không còn xa lạ với các nàng. Những mẫu chân váy điểm xuyết bằng những chi tiết "bánh bèo" này cũng là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè năm nay. Thiết kế đơn giản thì sẽ là những mẫu chân váy chữ A, chân váy bút chì được nhấn nhá bằng chi tiết bèo nhỏ xinh. Còn với những mẫu chân váy maxi thì có phần cầu kì hơn, chúng thường sử dụng chất liệu vải mềm mại, may xếp vạt chéo tạo sự bồng bềnh, bay bổng cho mỗi bước đi.

Những mẫu chân váy chữ A nhấn nhá bằng chi tiết bèo nhún thường đã khá điệu đà, bởi vậy, việc mix cùng những trang phục đơn sắc, có thiết kế tối giản sẽ tránh được việc set đồ bị rối mắt.

Thêm thắt bằng những phụ kiện cói như túi hay dép cói là đã sẵn sàng cho set đồ để các nàng xuống phố dạo chơi ngày đầu hè.

Còn với những mẫu váy maxi xếp bèo thì chúng lại "chuẩn chỉnh" điệu đà để các nàng diện cùng những mẫu trang phục nữ tính như áo thêu hoa…

…hoặc áo sơmi xếp ly khi đến công sở hàng ngày.

Vì váy maxi dễ khiến chân trông ngắn lại, nên các nàng đừng bỏ qua sự trợ giúp từ những đôi giày cao gót màu be hay màu nude.

2. Chân váy xếp tầng

Chân váy xếp tầng cũng được xem như một mẫu chân váy "đinh" mà các nàng điệu đà không thể bỏ qua mỗi khi hè về. Trước đây, mẫu váy xếp tầng thường này được may bằng vải voan rủ bồng bềnh, vậy nên các nàng thường mặc chúng trong các kì nghỉ lễ hoặc trong cuộc dạo chơi cuối tuần. Còn trong hè năm nay, dáng thiết kế này đã trở nên phổ biến hơn, được may trên nhiều chất vải khác nhau cùng với nhiều cải tiến thiết kế để các nàng có thể mix&match đa dạng hơn.

Phổ biến nhất vẫn là những mẫu váy maxi xếp tầng bồng bềnh, nhưng chúng có thể là chất liệu voan xếp ly…

…hoặc chất vải rủ mềm mại. Tựu chung lại thì chúng đều rất điệu đà, nên việc mix cùng những item đơn sắc sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Dáng chân váy xếp tầng ngang gối lại là mẫu váy điệu đà mà các nàng có thể vô tư diện đến công sở hàng ngày.

Mix cùng áo kẻ ngang cùng màu cùng là một gợi ý cho set đồ casual xuống phố ngày hè.

Chất vải này vốn đã khá cứng cáp, nên chỉ cần mix đơn giản cùng sơmi trắng thông thường là đã đủ điệu đà, nữ tính mà vẫn không mất đi vẻ chỉn chu, thanh lịch.

3. Chân váy đuôi cá

Chân váy đuôi cá tuy rất đẹp và đa-zi-năng nhưng chúng lại thường được may bằng chất liệu vải ôm sát, tôn lên tối đa những đường cong cơ thể. Chính điều này khiến nhiều cô nàng điệu đà e ngại vì chúng có phần hơi sexy so với phong cách thông thường của các nàng. Vậy thì hè này, mẫu chân váy vải voan in hoa may đuôi cá chính là mẫu thiết kề mà các nàng không thể bỏ qua.

Tất cả những xu hướng hot nhất của mùa hè năm nay: vải voan mềm mại + họa tiết in hoa + thiết kế đuôi cá, chúng đều gói gọn trong mẫu váy điệu đà này.

Nếu yêu thích sự điệu đà, bay bổng của chân váy đuôi cá, mà lại muốn nhấn nhá thêm chút cá tính, thời thượng thì những mẫu chân váy họa tiets xếp ly sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

4. Chân váy thắt nơ

Nơ hẳn là mẫu họa tiết mà cô nàng điệu đà nào cũng "kết", nhưng phải diện làm sao cho hài hòa với môi trường công sở thì lại là một bài toán khó. Và đó cũng chính là lí do tại sao, mẫu chân váy thắt nơ nhỏ xinh bên hông chính là một xu hướng được rất nhiều cô nàng ưa thích trong năm nay.

Mix cùng sơmi sẽ làm mềm hóa trang phục công sở, còn mix cùng áo phông thông thường thì lại thổi nét bay bổng, điệu đà cho set đồ xuống phố ngày cuối tuần.

Mẫu nơ ngang hông cũng trở thành điểm nhấn tạo cảm giác phần eo thon gọn, nhỏ ngắn hơn.

Những mẫu chân váy đơn giản, điểm xuyết bằng chi tiết nơ nhỏ xinh bên hông sẽ giúp làm "mềm hóa" bộ trang phục công sở thường ngày của các nàng.

Dáng thiết kế này vốn đã khá cứng cáp, nên dù là một cô nàng điệu đà hay cá tính thì bạn cũng hoàn toàn có thể diện mẫu váy này.

Những mẫu váy này thường được may dáng váy tulip xếp vạt chéo 2 lớp, nhấn nhá bằng chiếc nơ nhỏ xinh bên hông. Chiếc nơ vừa để cố định phần vạt váy lại tạo thành chi tiết trang trí điệu đà trên chiếc váy đơn sắc. Đồng thời chúng cũng hướng sự chú ý vào phần eo, tạo cảm giác phần eo thon gọn hơn.

