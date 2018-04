Hè đến rồi, đùi to không phải lo vì chọn quần sooc không hề khó!

Mùa hè có lẽ là nỗi ám ảnh của những cô gái trẻ chân to bởi mùa hè thì phải mặc quần sooc, váy ngắn mới mát mẻ mà những món đồ này lại dễ dàng để lộ nhược điểm đôi chân "cột đình". Trong đó quần sooc khiến nhiều cô gái cảm thấy e ngại nhất vì thực ra quần sooc không đa dạng về mẫu mã nên cũng rất khó để có thể lựa chọn một mẫu quần thật phù hợp.

Nhưng bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Vẫn có những bí quyết nhỏ giúp bạn xua tan đi nỗi lo chọn quần sooc mặc hè.

1. SIZE QUẦN RẤT QUAN TRỌNG

Đừng nghĩ là chân to thì phải mặc quần thật rộng. Không phải đâu nhé, mặc quần quá rộng càng khiến thân hình bạn trông sồ sề hơn đấy. Nên lựa chọn quần có size phù hợp, vừa vặn với cơ thể. Nó vừa giúp bạn thoải mái với các hoạt động thường ngày vừa giúp bạn trông chỉn chu hơn.

Ngược lại, càng không nên mặc quần quá chật vì nó sẽ khiến bạn trông như một miếng giò luộc đấy.

Nên chọn quần sooc có phom rộng rãi vừa phải với kích thước cơ thể, không nên chọn quần quá bó hoặc quá rộng

2. CŨNG CẦN PHẢI LƯU TÂM CẢ ĐỘ DÀI

Chắc chắn, chân to không nên mặc quần sooc quá ngắn vì để lộ chân quá nhiều càng lộ rõ nhược điểm trên đôi chân. Những cô nàng có đôi chân to nên chọn quần sooc có độ dài trên gối một chút. Kiểu quần này không những lịch sự mà còn giúp bạn che giấu nhược điểm hiệu quả.

Các cụ dạy rồi mà "Đẹp khoe xấu che" đúng không? Tốt nhất, bạn nên mặc quần ngắn trên gối khoảng 10cm là hợp lý nhất.

"Đẹp khoe xấu che". Không nên chọn quần quá ngắn.

Bạn nên mặc quần ngắn trên gối khoảng 10cm là hợp lý nhất.

3. QUẦN MÀU TỐI SẼ ĐÁNH LỪA THỊ GIÁC

Màu sắc cũng là một yếu tố rất quan trọng. Những cô gái chân to tốt nhất nên mặc quần có gam màu tối như đen hay xanh tím than. Màu tối sẽ tạo ảo giác giúp chân và phần hông trông thon gọn hơn.

4. HẠN CHÉ MẶC QUẦN TRANG TRÍ QUÁ NHIỀU

Một nguyên tắc bất di bất dịch trong thời trang là muốn che nhược điểm thì cần phải tránh sự chú ý tới phần cơ thể đó. Vì thế nếu chân đã to thì không nên mặc quần trang trí đinh tán, may đắp túi cầu kỳ hay in họa tiết rực rỡ. Tốt nhất là chọn kiểu quần càng đơn giản càng tốt.

Theo Khám Phá