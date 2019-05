Hạ Vi lộ nhan sắc lạ trong khi tình cũ "Cường đô la" sắp kết hôn

Sau một thời gian hoạt động im ắng, khi thời điểm Cường Đô La làm lễ ăn hỏi với Đàm Thu Trang, Hạ Vi bất ngờ xuất hiện. Một ngày trước lễ đính hôn của bạn trai cũ và Đàm Thu Trang, nữ diễn viên cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Bất ngờ tái xuất, mái tóc có phần "lởm chởm" khiến Hạ Vi kém sắc hơn trông thấy.

Trước đó, khi chia sẻ tấm ảnh đi dạo, Hạ Vi nhanh chóng bị đưa vào tâm điểm thị phi. Sở hữu "mình hạc xương mai" nhưng trong khoảnh khắc mặc váy trắng đi dạo, Hạ Vi để lộ thân hình đẫy đà cùng vòng 2 nhô lên bất thường. So sánh hình ảnh quá khứ và hiện tại, vóc dáng của Hạ Vi cho thấy rõ sự khác biệt. Điều này khiến tình cũ Cường Đô La vướng nghi án sinh con. Giữa ồn ào, Hạ Vi ẩn ý: "Tôi không muốn biết gì cả".

Có thể nói, Hạ Vi đã thay đổi hoàn toàn phong cách. Thay vì mái tóc dài trước đây cô đã cắt tóc ngắn và mặc một bộ trang phục rất sexy, khác hẳn với phong cách thường thấy trước đó.

Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đã "nổi loạn" hơn rất nhiều thậm chí còn thay đổi không thể nhận ra.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Hạ Vi có sự thay đổi ngoại hình khiến nhiều người ngỡ ngàng như thế.

Trước đó, cô từng xuất hiện với mái tóc "vàng hoe" với phần mái bằng được tạo kiểu giống hệt một con búp bê.

Trước đó, nữ diễn viên của Chuyện chưa kể tuyên bố đã thôi cô đơn và lần đầu hé lộ người yêu vào đúng Valentine. Đăng tải hình ảnh sánh đôi nhưng cố tình dùng góc máy chụp từ phía sau giấu mặt chàng trai, Hạ Vi viết: "That you are not alone. For i am here with you" - Tạm dịch: "Bạn không một mình vì tôi ở đây với bạn".

Trong khoảnh khắc này, nữ diễn viên mặc trang phục tối màu, tóc tai bơ phờ, lộ rõ gương mặt hốc hác, xanh xao... Nhan sắc xuống dốc của Hạ Vi sau ít ngày công khai tình yêu mới khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Đây không phải lần đầu nhan sắc của Hạ Vi bị đưa lên bàn cân so sánh. Trước đó, nữ diễn viên họ Phạm từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với thân hình gầy gò, hốc hác giữa ồn ào chia tay Cường Đô La vào đầu năm 2017.

Nhan sắc vạn người mê của Hạ Vi thuở mới quen Cường đô la

K.N (th)