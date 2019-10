Giày dép cũng có thể biến set đồ tầm thường thành sang chảnh ngút ngàn, không tin thì bạn hãy thử 4 kiểu giày sau

Giày dép tuy là nét chấm phá nhỏ nhoi cho set đồ, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng tầm phong cách. Đã có rất nhiều người nổi tiếng chứng minh rằng, lựa chọn giày dép sai lầm có thể phá hỏng cả bộ trang phục. Và ngược lại, đôi khi một lựa chọn giày dép khôn ngoan lại giúp những set đồ trông khá tầm thường, tẻ nhạt trở nên sang trọng ngút ngàn. Không tin, bạn hãy thử 4 kiểu giày sau đây.

1. Boots thấp cổ



Không phải ngẫu nhiên boots thấp cổ được coi là đôi giày phải có trong tủ đồ mùa Thu/Đông. Trước hết, kiểu giày này rất ấm áp và dễ mix đồ. Tiếp theo, độ chuẩn mốt, thời thượng của boots thấp cổ là không thể bàn cãi. Và cuối cùng, đôi giày này sẽ giúp cả set đồ của bạn trở nên sang xịn, đắt giá hơn rất nhiều dù bạn chỉ đang diện những items basic, giá cả thì hết sức bình dân.

2. Giày mũi nhọn

Chi tiết "ăn tiền" nhất của mẫu giày chính là thiết kế mũi nhọn, nó giúp đôi chân của người diện trông thanh thoát hơn, từ đó vóc dáng cũng thêm phần cao ráo. Nhưng bên cạnh đó, giày mũi nhọn còn tạo hiệu ứng "chảnh" và kiêu sa cho cả tổng thể trang phục, giúp vẻ ngoài từ tẻ nhạt bỗng trở nên sang trọng hơn bội phần.

3. Sneakers trắng

Giày sneakers trắng quả là một item "đa tài". Món thời trang quen thuộc này cũng giúp vẻ ngoài của bạn thêm trẻ trung, năng động như mọi kiểu giày sneakers khác. Nhưng cái mà sneakers trắng trội bật hơn hẳn những "người đồng đội" chính là khả năng tăng điểm thanh lịch, sành điệu cho hầu hết các kiểu trang phục; chẳng hạn như váy vóc bánh bèo, bộ suit hay chỉ đơn giản là áo phông trắng + quần jeans.

4. Giày màu be

Hầu hết những items mang gam màu be hot hit đều được đánh giá cao về vẻ thanh lịch, trang nhã; giày màu be cũng không phải là ngoại lệ. Mẫu giày này kết hợp cực "nuột" với mọi set trang phục và còn tăng vẻ cuốn hút, sang trọng hơn cho set đồ. Cuối cùng, bạn sẽ không thể cưỡng lại niềm vui sắm sửa giày màu be nếu biết item này còn giúp kéo chân, hack dáng tuyệt đỉnh.

