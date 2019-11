Giật mình nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân "vạn người mê" dù không trang điểm

Ảnh Á hậu Huyền My mặt mộc và sau trang điểm. Khi tham dự các sự kiện, Huyền My thường trang điểm đậm và đánh khối cầu kỳ. Trang điểm khiến cô trở nên khác lạ hơn hẳn hình ảnh đời thường. Nhưng một số ý kiến cho rằng Huyền My trẻ hơn với gương mặt mộc tự nhiên.