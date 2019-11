Ghim chặt 5 tips nâng cấp hiệu quả của serum, da đẹp không góc chết chỉ là chuyện "một sớm một chiều"

Serum là một sản phẩm skincare ưu việt. Nhờ kích thước phân tử siêu nhỏ, serum có thể thẩm thấu đến tận tầng sâu của làn da và giải quyết những vấn đề khó nhằn như: da khô, xỉn màu, mụn, nếp nhăn, đốm nâu… Và đã có trong tay vũ khí skincare lợi hại như vậy, chị em cần ghim ngay 5 tips dùng serum giúp phát huy tối ưu năng lực cải thiện làn da dưới đây.

1. Chọn loại serum đánh trúng vấn đề làn da bạn đang gặp phải



Bạn đừng đánh đồng tất cả các loại serum với nhau. Trên thị trường, serum được chia thành nhiều loại với những công dụng riêng biệt như: serum cấp ẩm, serum chống lão hóa, serum làm sáng da, serum trị mụn… Và rõ ràng, hiệu quả cải thiện làn da chỉ đạt đến ngưỡng cao nhất khi bạn chọn loại serum đánh trúng vấn đề đang gặp phải. Ngược lại, nếu bạn đang đau đầu với những nếp nhăn xấu xí trên da nhưng chọn serum chữa mụn thì có chăm chỉ dùng suốt ngày tháng, công sức cũng hóa vô nghĩa.

2. Làm sạch hoàn hảo trước khi thoa serum

Không một sản phẩm nào có thể thẩm thấu hiệu quả, phát huy vai trò cải thiện nhan sắc tối ưu nếu bạn thoa lên làn da vẫn còn cặn bẩn. Hãy tiến hành thật tốt bước tẩy trang, rửa mặt, thậm chí cẩn thận hơn là dùng thêm toner để lỗ chân lông được giải phóng hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhớ thoa serum lên làn da còn ẩm và tinh chất thần tiên này sẽ thấm sâu, phù phép cho da đẹp từ bên trong.

3. Thoa lượng serum vừa đủ thôi



Bạn không cần cả một lượng serum bằng đồng xu để có được làn da đẹp vượt bậc, điều này chỉ gây phí của và tốn tiền mà thôi. Mỗi lần thoa serum, lượng tinh chất bằng hạt đậu là đủ để cho toàn gương mặt và để chăm sóc vùng da cổ, bạn lấy thêm "một hạt đậu" serum nữa là ổn.

4. Nhớ dùng kem dưỡng ẩm sau bước thoa serum

Kem dưỡng ẩm thoa sau serum sẽ đóng vai trò là một lớp màng bảo vệ, ngăn không cho tinh chất có lợi từ serum thất thoát, hiệu quả chăm sóc da nhờ đó cũng tăng thêm gấp bội. Chưa hết, chỉ bôi serum không sẽ chưa đủ để cấp ẩm cho làn da, bạn sẽ cần thêm kem dưỡng để da dẻ luôn ẩm mọng, căng mướt bất chấp tiết trời hanh khô.

5. Dùng serum vitamin C trước kem chống nắng để tăng gấp bội hiệu quả chống già

Serum vitamin C là một sản phẩm đặc biệt, được tín nhiệm bởi rất nhiều tín đồ làm đẹp và thậm chí còn trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình chăm da của các bác sĩ nổi tiếng. Thời điểm thoa serum vitamin C lý tưởng nhất chính là trước kem chống nắng và chất chống oxy hóa sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tấn công của gốc tự do – một trong những nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa. Đồng thời, vitamin C sẽ phát huy vai trò nâng tông da, xóa mờ những đốm thâm xấu xí.

Theo Helino