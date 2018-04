Ghi nhớ 7 phương pháp cực đơn giản này, làn da của bạn sẽ luôn dừng lại ở thời thanh xuân

Dù có cố gắng tới đâu thì con người cũng không thể chống lại sức mạnh tàn khốc của thời gian. Chúng ta ngày một già đi và làn da cũng sẽ xấu dần theo năm tháng. Một số thay đổi do quá trình lão hóa tự nhiên, một số do sự tác động bên ngoài bởi môi trường và lối sống của bản thân. 7 mẹo vặt dưới đây sẽ giúp bạn chống lại sự lão hóa, bảo vệ làn da của bạn.

1. Làm mặt nạ với trứng và cà rốt

Nạo nhỏ củ cà rốt và nghiền nát chúng. Đập một quả trứng, đánh lên và thêm một thìa cà phê cà rốt vào trộn đều chúng lại với nhau. Đắp hỗn hợp này lên mặt và cổ bạn. Sau 30 phút, bạn rửa sạch lại mặt bằng nước sạch.

Bạn có thể làm mặt nạ cà rốt này mỗi ngày, dùng trong 10 ngày liên tiếp. Sau đó bạn dừng lại một tuần và tiếp tục sử dụng mặt nạ này với tần suất 2-3 lần/ tuần. Chỉ sau một tháng, các đốm nám sẽ mờ dần, da bạn mịn màng và căng bóng hơn hẳn.

2. Sử dụng mùi tây làm mặt nạ

Giã lá rau mùi tây tươi ra và lấy một thìa cà phê, trộn với một thìa nước chanh cùng một thìa bột yến mạch. Sau khi đã trộn đều chúng, nhẹ nhàng thoa lên mặt. Đắp chúng trong 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước. Tiếp theo, bạn có thể bôi kem hay các chất dưỡng ẩm như thường.

Nếu da bạn khô, hãy dùng mặt nạ mùi tây 2 lần/ tuần. Mặt nạ mùi tây có tác dụng làm sáng da, giúp da săn chắc hơn. Bạn sẽ cảm thấy da được cấp nước đầy đủ, mềm mịn căng bóng hơn.

3. Đắp mặt nạ chuối

Nghiền nát một quả chuối ra. Nếu da bạn rất khô, bạn có thể thêm một chút kem chua hữu cơ. Trộn đều hỗn hợp này, và thoa chúng lên mặt. Để yên trong 20–30 phút, rồi rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh.

Bạn có thể đắp mặt nạ này vài lần trong tuần. Mặt nạ chuối giúp da bạn trông tươi trẻ, mịn màng, hồng hào hơn.

4. Làm các bài tập massage cho mặt

Massage đúng cách có rất nhiều tác dụng cho mặt. Chúng giúp da mặt tránh bị chảy sệ, đồng thời giảm bớt sự xuất hiện của nếp nhăn. Bạn nên tập các bài tập này hàng ngày hoặc ít nhất 4-5 lần/ tuần. Chú ý là phải rửa mặt và tay trước.

- Massage vùng mắt: Đặt ngón trỏ dưới lông mày và ngón tay cái dưới mắt bạn. Nhìn lên và nhướn mày, giữ yên trong một vài giây. Sau đó từ từ nhắm mắt lại và khép 2 ngón tay lại với nhau. Làm thật nhẹ nhàng và lặp đi lặp lại nhiều lần.

- Massage vùng trán: Đặt ngón trỏ của cả hai tay lên trên trán, cách lông mày tầm vài milimet. Sau đó ấn ngón tay xuống và kéo dần lên phía trên theo các chiều khác nhau. Ngừng lại khoảng 5 giây, thư giãn và lặp đi lặp lại hành động này 3 lần.

5. Bôi giấm táo lên các vết thâm nám

Giấm táo là thành phần vô cùng tuyệt vời giúp làm sáng da, giảm thâm. Hãy bôi giấm táo lên các đốm thâm của bạn, để qua đêm. Bạn thể trộn nó với một ít dầu để tăng thêm độ ẩm.

6. Massage mặt với tinh dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu rất tốt cho da của bạn. Lấy một vài giọt dầu, massage cho da, đặc biệt ở những vùng có nếp nhăn nhiều. Bạn có thể massage mỗi buổi sáng và buổi tối hàng ngày. Sau một tháng sử dụng, nếp nhăn sẽ mờ đi trông thấy.

7. Sử dụng vitamin C

Khi chúng ta già đi, da sẽ bắt đầu thiếu vitamin C. Vitamin C là một loại vitamin rất quan trọng để giúp da khỏe mạnh, sáng mịn, săn chắc đàn hồi. Bạn có thể bổ sung vitamin C thông qua cách ăn hoặc uống những đồ chứa nhiều vitamin C, hoặc tẩy da chết với vitamin C.

(Nguồn: Brightside)

Theo Helino