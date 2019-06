Được các bác sĩ da liễu ủng hộ hẳn hoi, đây là 5 công thức trị mụn bọc "cây nhà lá vườn" rẻ bèo nhưng lại cực hiệu quả

1. Mặt nạ aspirin

Nếu chưa kịp mua thuốc trị mụn bọc chuyên dụng, bạn có thể tự chế ngay công thức DIY giảm sưng viêm mụn bọc cực hiệu quả tại nhà với thuốc giảm đau aspirin. Đây là mẹo trị mụn "cây nhà lá vườn" được cả 2 bác sĩ da liễu uy tín Jennifer Herrmann (California, Mỹ) và Joshua Zeichner (New York, Mỹ) khuyên dùng. Theo bác sĩ Joshua Zeichner, aspirin là họ hàng của salicylic acid với khả năng làm dịu tình trạng sưng viêm của mụn cũng như làm vết mụn sưng đỏ bớt gây đau đớn hơn.

Để tạo "thuốc trị mụn" aspirin rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nhỏ 1 viên aspirin, thêm vài giọt nước tạo thành hỗn hợp sệt rồi chấm trực tiếp lên nốt mụn, để trong 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

2. Chườm đá

Việc chườm đá tuy không trực tiếp chữa trị mụn bọc nhưng lại có tác dụng làm nốt mụn bớt sưng đỏ, bớt đau/ngứa một cách đáng kể. Ngoài việc giảm đau tức thì, đây còn là liệu pháp thư giãn da rất hiệu quả và tiện lợi mà bạn có thể áp dụng hằng ngày. Cách làm thì không thể nhàn hơn bởi bạn chỉ việc lấy một viên đá và chườm lên nốt mụn theo chuyển động tròn, thực hiện liên tục cho đến khi da bắt đầu có cảm giác tê. Theo chuyên gia làm đẹp Angela Caglia, bạn nên áp dụng liệu pháp chườm đá 3 lần/ngày để mụn nhanh khỏi.

3. Rửa mặt với giấm trắng

Nếu bạn không quá dị ứng với ý tưởng bôi giấm trắng lên mặt, đây chính là phương pháp hỗ trợ trị mụn rất đáng thử. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng rửa mặt với giấm trắng lại được bác sĩ da liễu Jennifer Herrmann (New York, Mỹ) đánh giá là phương pháp trị mụn an toàn và hiệu quả. "Giấm trắng có tính kháng khuẩn và rất hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Lời khuyên của tôi là pha 1 nắp giấm trắng với một bát to nước tinh khiết rồi rửa mặt 2 lần/ngày" - bác sĩ Herrmann cho lời khuyên.

4. Chấm dầu tràm trà lên nốt mụn

Dầu tràm trà vốn nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, trị mụn, giảm sưng tấy và điều này cũng được các bác sĩ da liễu tán đồng. "Với đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn, dầu tràm trà là thành phần trị mụn bọc tại nhà tuyệt vời. Nó giúp giảm lượng vi khuẩn gây mụn trên bề mặt da đồng thời giảm sưng viêm các nốt mụn" - bác sĩ Joshua Zeichner cho hay.

5. Mặt nạ bột nghệ

Mặt nạ bột nghệ chính là công thức trị mụn DIY yêu thích của chuyên gia làm đẹp kiêm người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Angela Caglia. "Trong nghệ có chứa chất kháng viêm curcumin và hàm lượng cao chất sát trùng. Khi bạn thoa nghệ lên nốt mụn bọc, nó sẽ làm khô nhân mụn, giảm sưng viêm" - chuyên gia Angela Caglia cho biết. Để tận dụng khả năng trị mụn của nghệ, bạn hãy pha chút bột nghệ với nước sạch để tạo hỗn hợp sệt, chấm lên nốt mụn và để trong 45 phút rồi rửa sạch, ngày thực hiện 2 lần.

Theo Byrdie

Theo Helino