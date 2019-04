Diện váy vóc, bạn sẽ muốn mix ngay với 4 kiểu giày sau vì mặc lên quá xinh xắn và trendy

Chọn được cho mình chiếc váy liền thật xinh hay chiếc chân váy thật trendy, bạn mới chỉ hoàn thiện được 50% set đồ đẹp; phần còn lại phụ thuộc rất nhiều vào đôi giày mà bạn sẽ tin tưởng để nhấn nhá cho tổng thể trang phục và lưu ý, nếu lựa chọn không đúng thì "sai một li đi một dặm", công sức lên đồ của bạn sẽ uổng phí tất cả. Vậy nên, nếu muốn "chắc ăn" khi diện váy, bạn hãy ghim sẵn 4 đôi giày sau bởi đảm bảo, tất cả sẽ giúp bạn có được set váy vóc tuyệt đẹp và trendy.

1. Giày mule

Điểm sáng rực rỡ của giày mule chính là thiết kế khuyết gót, mang đến cho bạn vẻ ngoài cực nhẹ nhàng, nữ tính nhưng điều tuyệt hơn, giày mule sẽ tạo hiệu ứng giúp đôi chân của bạn trông dài và thanh thoát hơn hẳn, vóc dáng vì vậy cũng thêm phần cao ráo. Về khoản tiện lợi, nhanh gọn, có lẽ không mẫu giày nào vượt quá được mule, xỏ ra xỏ vào dễ dàng hệt như dép đi trong nhà nhưng vẫn vô cùng thanh lịch, xinh xắn; và đây cũng chính là lý do, nàng nào cũng nên sắm sửa cho mình một đôi giày mule, diện với váy chỉ có thể đẹp xinh trở lên.

2. Sneakers trắng

Cân bằng độ bánh bèo của váy vóc, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng hơn nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng, nữ tính, đó chính là sneakers trắng. Để tạo hiệu ứng chân nhỏ nhắn, thanh thoát, bạn hãy chọn những đôi sneakers có phom dáng gọn gàng; bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu ái những mẫu váy liền/chân váy có độ dài tối đa là đến bắp chân để tôn dáng hiệu quả nhất.

3. Giày màu be

Bạn có biết, giày màu be chính là item ruột của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng mặc đẹp, từ Âu sang Á như: chị em dâu Kate và Meghan, Song Hye Kyo hay Hà Tăng? Lý do là bởi item này không chỉ dễ tính trong chuyện mix&match, kết hợp với món thời trang nào cũng đẹp, đặc biệt là váy vóc nhẹ nhàng, nữ tính mà còn giúp kéo dài chân triệt để vì gam màu be rất gần với màu da tự nhiên. Chưa hết, giày màu be còn là item "sống mãi với thời gian" nên nếu đầu tư cho mình vài ba đôi, bạn sẽ không lo phải xếp xó những đôi giày mà mình đã tốn tiền, tốn công sắm sửa.

4. Sandals

Hè đến chính là lúc sandals lên ngôi và vừa khéo, item nhẹ tênh, mát mẻ này lại cực hợp diện với váy liền, đặc biệt là khi bạn lên đồ với những mẫu váy đậm chất phóng khoáng như: váy hai dây, vải thô đũi hay váy hoa bồng bềnh, nữ tính. Cũng có muôn vàn mẫu sandals cho bạn lựa chọn nhưng những thiết kế tối giản, ít dây rợ lằng nhằng sẽ dễ diện, dễ đẹp hơn cả.